这些名人名家如何度过大学时光？

大学四年可谓是人生中的黄金时期，从学术泰斗到实业家，几乎所有的优秀人才都度过了充实而丰富的大学生活，为自己的人生搭建好了坚实的阶梯，他们的亲身经历和总结出的人生谏言启发并激励着每一位大学生。

金秋九月，秋风送爽，崭新的学期又拉开了序幕，对于“千禧宝宝们"来说，这个崭新的学期不同以往，从这个九月开始，他们将作为一名大学生开启不同以往的学习生活。

相信所有新生们在迈进校园时都怀着激动和喜悦的心情，但同时不可避免地还带着一点紧张的情绪和不确定感，不确定自己是否能把握光阴，充实地度过大学四年呢？自己是否能在大学时期不留遗憾呢？

大学四年可谓是人生中的黄金时期，从学术泰斗到实业家，几乎所有的优秀人才都度过了充实而丰富的大学生活，为自己的人生搭建好了坚实的阶梯，他们的亲身经历和总结出的人生谏言启发并激励着每一位大学生。

季羡林

保持勤奋 坚持运动

季羡林先生毕业于清华大学，季先生曾经回忆起大学生活时，讲到清华学生都非常用功，同时又勤于锻炼身体。

每天下午四点以后，图书馆中几乎空无一人，而体育馆内则是人山人海，操场上也挤满了跑步、踢球、打球的人。到了晚饭以后，图书馆里又是灯火通明，人人又开始伏案苦读了。

刚刚逃离了高三“炼狱”般的学习生活，许多大一新生都是抱着“大学就轻松了”的心态进入大学的，实际上，大学里的学业也同样繁重，“业精于勤而荒于嬉，行成于思而毁于随。”，每年都有许多准毕业生们面对着一片空白的简历和“惨不忍睹”的成绩单“仰天长叹”。

大学期间的课业是为今后工作打下坚实基础的任务，必须学好基础知识，勤勤恳恳，脚踏实地，认真做好每一堂课的笔记，不厌其烦地温习知识、举一反三，勤于学，勤于思，“才能的火花，常常在勤奋的磨石上迸发。”只有圆满地完成大学期间的知识储备，今后才能取得更大的成就。

俞敏洪曾经说过：“人生走的是无穷无尽的马拉松，马拉松不需要去计较你的起点是落后了还是站在第一名，马拉松计较的是你到底能够走多远，到底能够坚持走多久。”如果还能保持着奋战高考的学习态度，保持勤奋，就能保持优秀。

但毕竟大学不同于压力笼罩的高中生活，大学更讲究“劳逸结合”，俗话说“身体是革命的本钱”，所以在背井离乡，远离亲人而来到大学的第一课中应该学会如何将锻炼和脑力劳动相结合。

慢跑、游泳、健身、球类运动等都是适合校园的运动方式，运动不但能帮助消除压力和紧张情绪，还有助于改善体型，在成为男神女神的路上助你一臂之力。