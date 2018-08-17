七夕，古人教你如何优雅地说“爱你”

七夕到了，想表达爱意，却说不出口？想不落俗套，却词不达意？在现代人的表述里，爱情的文艺表达大约是一首王菲的歌曲，歌里唱道：“思念是一种很玄的东西，如影随形。”在古代，古人的“爱”化为相思，可是融入到骨子里的。

七夕到了，想表达爱意，却说不出口？想不落俗套，却词不达意？

还在苦思冥想着“土味情话”？

你知道吗？在说“爱你”这件事上，古人可比你有新意多了，也更深情多了！

小编预告，前方高能，大家都学着点哈！

在现代人的表述里，爱情的文艺表达大约是一首王菲的歌曲，歌里唱道：“思念是一种很玄的东西，如影随形。”

而你，想破脑壳儿就想出了一句：

在古代，古人的“爱”化为相思，可是融入到骨子里的。

唐代的温庭筠曾在《新添声杨柳枝词》中写道：玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。

看到“骰子”这俩字，你就不厚道地就乐了对不对？

想什么呢！就知道你想俗套了！

骰子是一种博具，初为玉制，后演变为骨制，因其点着色，又称色子。骰子为小立方体块状，六个面上分别刻有从一到六不同数目的圆点，其中一、四点数着红色，其余点数皆着黑色。这骰子上的红点，即被喻为相思的红豆。而用骨制的骰子上的红点深入骨内，则隐喻了入骨的相思。

古人不仅擅长写相思，还在平平淡淡中抒写爱意。

如欧阳修在《生查子·元夕》中记了这样一笔“流水账”：“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。”

从去年的正月十五元宵节，到今年的正月十五元宵节，欧阳修这篇“日记”时间跨度有点长啊。“去年正月十五元宵节，花市灯光像白天一样明亮。月儿升起在柳树梢头，他约我黄昏以后同叙衷肠。今年正月十五元宵节，月光与灯光仍同去年一样。再也看不到去年的故人，泪珠儿不觉湿透了衣裳。”虽然措辞简单，读起来，却有种惆怅的爱意呢！

古诗中，还有令古人更为惆怅的“异地恋”。

宋代的李之仪在《卜算子》中写出了内心的遗憾：“我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休，此恨何时已。只愿君心似我心，定不负相思意。”

言短意长，江水悠悠，相思绵绵。然而，在人手一部手机的今天，沟通已经变得越来越方便，异地恋却失去了古人的韵味。

另外，再感受一下古人的热恋，《诗经》中就能轻轻松松地给你拎出来一篇。

《国风·邶风·静女》这样说：“静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。静女其娈，贻我彤管。彤管有炜，说怿女美。自牧归荑，洵美且异。匪女之为美，美人之贻。”

这篇是怎样秀恩爱的？来，翻译一下哈。“娴静姑娘真漂亮，约我等在城角楼。视线遮蔽看不见，急得抓耳又挠腮。娴静姑娘好容颜，送我一枝红彤管。鲜红彤管有光彩，爱它颜色真鲜艳。郊野采荑送给我，荑草美好又珍异。不是荑草长得美，美人相赠厚情意。”

浓情蜜意有木有！

七夕到了，别以为只有“买买买”才能俘获恋人的心，相比之下，情真意切的甜蜜话语更能打动人。快去给你的那位他（她）优雅告白吧！