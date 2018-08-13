知识无边界：从纸质阅读到知识付费

8月12日晚，在2018南国书香节“书香之夜”活动现场，《新周刊》在主题沙龙区与读者们分享观点，一同展望知识付费市场，探讨在网络新时代里，知识氛围的变与不变。

8月12日晚，在2018南国书香节“书香之夜”活动现场，《新周刊》在主题沙龙区与读者们分享观点，一同展望知识付费市场，探讨在网络新时代里，知识氛围的变与不变。

创刊22年，《新周刊》一直坚持立足自身独特、深入的社会视角，以一个时代有温度、有深度的观察者形象，为读者分享观点，与读者一同记录社会变迁。从二十年前“网络就是新生活”开始，《新周刊》就已经坚持观察互联网、分析互联网、拥抱互联网。时至今日，《新周刊》以期刊类排头兵的角色挺近移动互联、新媒体领域。成为微博最有影响力的十大媒体，成为微信全国500强，成为广东乃至全国的头部媒体，成为中国最新锐的生活方式周刊，成为集杂志、新媒体、活动、文创周边与图书出版为一体、极具全国影响力的全媒体传播平台。

今年南国书香节的口号是“新时代 心悦读”。《新周刊》结合新时代知识付费市场如火如荼的现状，邀请肖锋、红肚兜儿两位嘉宾，在“书香之夜”的现场与读者们一同分享各类学习故事，展望知识付费市场，共同创造无边界的知识氛围。

在现场，广东新周刊杂志社社长张妍回顾《新周刊》22年发展历程，与读者们分享了《新周刊》一贯坚持以独特、深入的视角观察、记录社会变迁的初心。作为《新周刊》在网络时代的又一次全媒体转型动向，正式向公众介绍“《新周说世》线上知识分享沙龙”，并期待《新周说世》能以开启自我探索为方式，以有态度地生活为目的，坚持《新周刊》“新锐”的定位，与《新周刊》的读者们分享这个时代的真知灼见。

《新周说世》目前已策划三季内容：第一季以“成长计划”为主题，邀请了活跃在各个领域的，富有知名度与话题性的意见领袖们，分享干货，实现知识分享的价值。第二季将邀请杂志社几位具有丰富写作经验的编辑记者，成为《新周说世》的KOL，分别从历史、绘画、音乐、文学鉴赏等方面跟大家分享人文类干货，在快进的城市节奏中感受慢节奏的智识熏陶。第三季则会与《新周刊》杂志的专题结合，打造《盛唐气象》的主题课程，邀请文化界大咖带我们梦回唐朝，寻找中国文化最自信的历史时代。

现《新周说世》第一季已上线三门课程，分别为《中国新闻周刊》现任总主笔、社会观察家，闫肖锋 主讲的《如何有效突破阶层困境》；前旅游卫视总裁、现华程金旅董事长，韩国辉 主讲的《在职场体面地生存》；以及新锐专栏作家，红肚兜儿 主讲的《从伴侣到灵魂伴侣》。这三门课程分别聚焦阶层晋升、职场进化、两性情感，讲师们以通俗、充满趣味的方式传递知识。