“打卡”南国书香节 43场名人讲座“过足瘾”

8月11日，2018南国书香节暨羊城书展迎来了开展后的第二日。阵雨送来一丝清凉，恰逢周六，大批读者涌入琶洲会展中心，除了前来观展、选购图书以外，能与喜爱的作家见面、近距离交流，更让他们激动不已。在当天举办的74场文化活动中，名人讲座就有43场，亮相南国书香节的新老作家马原、刘斯奋、蔡骏、葛亮、大冰、郁雨君、伍美珍、沈肯尼等，通过签售、新书发布会、分享会等活动和读者互动。

8月11日，2018南国书香节暨羊城书展迎来了开展后的第二日。阵雨送来一丝清凉，恰逢周六，大批读者涌入琶洲会展中心，除了前来观展、选购图书以外，能与喜爱的作家见面、近距离交流，更让他们激动不已。在当天举办的74场文化活动中，名人讲座就有43场，亮相南国书香节的新老作家马原、刘斯奋、蔡骏、葛亮、大冰、郁雨君、伍美珍、沈肯尼等，通过签售、新书发布会、分享会等活动和读者互动。

8月11日，在南国书香节现场，众多读者前来阅读和购买心仪图书。 南方网全媒体记者 李细华 摄

刘斯奋携茅盾文学奖获奖作品亮相

“我写《白门柳》花了16年，动笔时我的小儿子还在牙牙学语，等到成书时他已经能给我的稿子提意见了。小说的文字是值得精雕细刻的。”

11日上午，著名作家刘斯奋携茅盾文学奖获奖作品《白门柳》（点评插图本）亮相南国书香节，和该书的点评者、文学评论家谭运长展开对谈。作为一部以知识分子为主角的历史小说，《白门柳》以宏观的视野展现了一幅波澜壮阔的17世纪历史长卷，刘斯奋也是迄今为止唯一获得茅盾文学奖的广东作家。河南文艺出版社此次推出的三卷册点评插图本由广东三位名家共同打造——作者刘斯奋，点评者谭运长，插图作者林墉。

“以往读者的阅读习惯是比较关注故事人物，容易忽略小说的思想性，加入点评正好把读者很难注意到的主题放大，使读者更好地理解书中人物的思想。”谭运长介绍在书中融入点评的初衷。

活动最后，刘斯奋向到场的众多小学生读者分享了两条经验：读书要逐字、写作要讲究。读经典作品一定要逐字逐句读，切忌一目十行，这样才能更好地掌握遣词造句技巧；在写作方面，刘斯奋始终坚持一天只写千字左右的习惯，像写诗一样字斟句酌地写。“学习是有年龄限制的，年轻的时候要培养好读书写字习惯。有些人年轻时候写文章没写通，那一辈子都写不通。”