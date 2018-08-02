8月广东考试招生工作历来了！

进入8月，高校招生录取工作还在继续。目前，我省提前批和本科批次的录取工作已经圆满结束，已被录取的同学将陆续收到高校的录取通知书，即将开启准大一新生的生活了！8月1日起，我省专科批次的录取工作拉开帷幕。一起来看看8月还有哪些考事值得关注吧！

进入8月，高校招生录取工作还在继续。目前，我省提前批和本科批次的录取工作已经圆满结束，已被录取的同学将陆续收到高校的录取通知书，即将开启准大一新生的生活了！8月1日起，我省专科批次的录取工作拉开帷幕。一起来看看8月还有哪些考事值得关注吧！

2018年我省高校招生录取工作回顾，这些重要内容切勿错过↓↓↓

提前批录取情况

7月7日上午，省招生办对参加我省提前批录取的37所院校正式投档，共投出2822人。37所院校包括：教师专项计划艺术类、体育类院校，空军招飞院校和军检院校。从投档情况看，考生志愿填报总体上比较均衡，绝大部分院校生源良好，第一次投档基本满档。

今年，提前批非军检院校首次实行平行志愿投档方式，45所院校共投出考生4758人，其中，文科投出1714人，理科投出3044人。

我省2018年普通高校招生录取提前批本科院校录取工作进展顺利，该批次大部分院校已完成招生计划。根据录取情况，有部分提前批军检院校，非军检院校文、理科尚有少量缺额计划需进行征集志愿。

7月12日，省招生办对提前批军检院校和非军检院校征集志愿进行了投档，共投出考生190人。征集志愿生源良好，各院校征集志愿投档分数与第一次投档大致持平，有的还高于第一次投档最低分数线，提前批本科院校基本完成招生计划，我省提前批录取工作顺利完成。

本科批次录取情况

7月14日，我省“3+证书”本科院校和“自主招生等院校”（自主招生、高水平运动队、高水平艺术团、综合评价）录取工作结束。其中，“3+证书”4所本科院校共录取166人。今年是我省首次通过“3+证书”的形式开展应用型本科院校招收中职学校毕业生试点工作。

今年，我省高校招生体育类、音乐类、美术类专业招生录取首次实行平行志愿投档方式改革。从13日投档情况看，改革取得明显成效，体育类、音乐类、美术类投档率分别达98.5%、99.8%、95%。

7月14日晚，省招生办对本科院校普通文理类高分优先投档线上考生进行了投档，我省本科批次录取工作正式拉开序幕。据统计，高分优先投档线上考生共投出79375人，其中，文科投出15330人，理科投出64045人。

7月17日下午，省招生办对本科院校普通文理类最低分数线上考生进行投档，共投出175037人，其中文科62811人，理科112226人。

据统计，本科批次大部分院校已完成招生任务。但由于考生填报志愿不合理，部分考生专业志愿不服从造成退档等原因，导致普通类（含文科类、理科类、艺术类及体育类）尚有一些院校及专业需参加征集志愿，其中文科类剩余300多个，理科类剩余3400多个，体育类剩余67个，美术类剩余665个，音乐类剩余9个。参加征集志愿院校为独立学院、民办院校、地方专项计划和中外合作办学专业；高职类“3+证书”院校尚有12800个计划需征集，主要集中在一些民办高职院校。

7月25日，省招生办对本科批次院校征集志愿进行了投档，共投出考生4441人，其中，普通文理类投出3701人，体育类、美术类统考、音乐类统考投出740人。本次征集志愿生源良好，院校基本满档。

据统计，今年我省本科层次院校共录取约29.7万人。

“3+证书”录取情况

今年首次进行“3+证书”本科院校招生录取工作。“3+证书”本科院校共投档177人，录取166人，生源情况良好。7月16日，省招生办对“3+证书”专科院校进行了投档，共投出考生24455人，已录取近2.4万人。