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准大学生注意：通知书来了，这类诈骗需警惕

2018-08-02 08:58 来源：南方网
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最近各地高校都开始陆续发放录取通知书，相信很多同学已经收到录取通知书，开始为美好的大学生活做准备了吧？

不过，与此同时也进入了助学金诈骗高峰期，每年都总会有一些不法分子，打着发放“奖学金”“助学金”的幌子实施诈骗，给准大学生添堵！

困难家庭可领补助？假的！

最近，这样一条信息在朋友圈和微信群里广泛流传：

“谁家今年有考上二本的家庭困难的学生，可携带录取通知书和家庭困难证明到市工会领取2000元的秋季助学基金！低保户新上大学学生，去教育局二楼报名，一年一万补助。”

对于贫困家庭来说，这无疑是一件大好事，也正因为如此这条信息才得以在微信上被疯狂转发。可真的有这样的好事吗？

对此，各地工会和教育局纷纷表示，这则网传内容是虚假信息，并提醒广大考生家庭不要轻信，防止上当受骗。

据了解，不仅这条信息是假的，每年的高考录取和入学期间，都是针对学生的各类骗局的高发期。

因此，小编也要在此提醒广大学生和家长，要提高安全意识和甄别能力，防范电信诈骗、“套路贷”、“回租贷”等陷阱。

助学金骗局套路大公开

每年开学前，也是各种助学金、奖学金申请发放的高峰期。而不法分子正是利用这个时机，从非法渠道掌握了受害人精准的个人信息资料，随后冒充民政、残联等单位工作人员，给困难群体、残疾人员和学生家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到账查询为由，指令其在自动取款机上进入操作页面进行操作，将钱取走。

防骗指南

（1）贫困学生助学金要经过严格审批，学生持学校录取通知书及贫困证明等有关材料向学校提出申请，学校根据学生贫困情况和申请人数进行初审，然后上报给学生资助管理部门。如果没有提交材料，有关部门不可能突然提供助学金。

（2）银行卡是教育部门集中为受助学生办理的，学生集体领卡，资助奖金以学校为单位统一发放，不会有个别人单独发放的现象。

（3）资助金领取只有学校老师通知，所以接到非本校老师的电话就可以直接挂断。

（4）用于发放资助金的银行卡是专门备案的，不收取包括年费在内的任何费用，所以不会存在滞纳金、欠费等问题。如果你申请了助学金，又有人在电话中告诉你银行卡欠了年费无法将助学金打过去，要你去ATM机上先转账，那肯定是骗子，除了要立刻挂断电话，还应该及时报警。

（来源： 青海省反电信网络诈骗中心）

编辑： 唐巧燕

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