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大学生助学贷款，如何借得明明白白？

2018-08-02 08:58 来源：人民网
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　　马建斌最近特别忙，一个上午就接受了两家中央媒体的专访。“你们要是有尖锐的问题尽管提，只要是大家关心的，我都愿意谈。”他是教育部全国学生资助管理中心副主任。

　　走进马建斌的办公室，他递给记者事先装订好的十页A4纸的材料，这是根据记者拟写的采访提纲所做的书面回复。

　　申请助学贷款，先算一笔明明白白的经济账

　　贫困家庭子女考上大学后，申请国家助学贷款会不会增加一份沉重的家庭负担？马建斌的回答斩钉截铁，“不会”。

　　他以今年新入学本科生为例，为大家算了一笔经济账。“本科生四年学习期间，每年可贷款上限为8000元。毕业后的36个月内，只需每月偿还约150元利息。此后，进入还本付息期，第一年每个月需偿还的总额为400元；第二年起由于利息逐年递减，每个月偿还金额不到400元。”

　　凡事必作于细成于实。学生申请国家助学贷款，之所以不会给贫困家庭添负担，是因为国家设计这项资助政策时做了四个方面的考量。

　　马建斌介绍说，一是贷款总额是综合考虑学生还款能力确定的，本专科生每年不超过8000元，研究生每年不超过1.2万元。二是借款学生就读期间个人不用承担利息，而是由财政全额贴息。毕业后继续攻读学位期间，还可继续享受财政全额贴息。三是还款期限长达十几年，国家助学贷款的期限按照就读年限加13年来确定。四是考虑到刚毕业时申请贷款者收入较低，设有36个月的还款宽限期，期间可只还利息，暂缓偿还本金。

　　识破打着善意的幌子谋财害命的手段

　　近年来，每一起不良“校园贷”引发的大学生轻生事件都牵动着全社会的神经。“不良‘校园贷’不是资助措施，而是谋财害命的诈骗陷阱。”马建斌一针见血指出“校园贷”的本质是高息贷款，是打着善意的幌子行诈骗、敲诈之实。

　　他说，不良“校园贷”不是正规金融机构向在校学生发放的贷款产品，而是个别不良网络借贷平台、企业、组织甚至是个人，专门面向在校大学生发放的临时借款，往往采取虚假宣传的方式和降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等手段，诱导学生过度消费。调查发现，“校园贷”往往是用于高消费或所谓的创业。

　　上大学期间，学子交学费、住宿费有困难可以申请助学贷款；生活费有困难可以申请国家助学金和勤工助学。“即使家里不掏一分钱，国家也会保障贫困生顺利入学、完成学业。”马建斌强调，国家助学贷款是政府主导、财政贴息、有关金融机构经办的，专门面向家庭经济困难学生发放的贷款。

　　近年来，媒体每年还会报道数起电信诈骗事件。眼下，高校招生录取正在紧锣密鼓地进行，骗子也在千方百计大行骗术。马建斌强调，无论是哪个单位或者个人为学生提供资助，都不应要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，更不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作。如有类似要求的，可以断定基本上都是骗局。

　　马建斌介绍说，在防范电信诈骗方面，公安部门总结出6个“一律和8个凡是”的防骗宝典，总结得很好，大家千万要牢记。“6个一律”，即只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一谈到中奖了，一律挂掉；只要一谈到“电话转接公检法”的，一律挂掉；所有短信，让点击链接的，一律删掉；微信不认识的人发来的链接，一律不点；一提到“安全账户”的，一律是诈骗。“8个凡是”，即凡是自称公检法要求汇款的；凡是叫你汇款到“安全账户”的；凡是通知中奖，领奖要你先交钱的；凡是通知“家属”出事要先汇款的；凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的；凡是让你开通网银接受检查的；凡是自称领导要求汇款的；凡是陌生网站要登记银行卡信息的。

　　学生资助政策暖人心，帮助贫困家庭高质量脱贫

　　新的国家学生资助政策体系实施已有十余年，谈及这项政策实施的“初心”，马建斌说，“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，促进教育公平和社会公平，既是党和政府面向社会作出的庄严承诺，也是全体学生资助工作者的“初心”。

　　十九大报告提出了“教育强国战略”和“人才强国战略”。“我国家庭经济困难学生的比例在20%左右，西部高一些，东部低一些。我们要帮助这些贫困家庭的子女，令他们能够接受高等教育，提升科技文化素质，掌握一技之长，从而提高自我发展的能力，实现稳定脱贫、高质量脱贫。”马建斌说。

　　“目前，我国家庭经济困难学生比例较高，要通过资助工作解决这部分学生可能出现的辍学、失学问题，提高入学率和巩固率。”马建斌认为，做好学生资助工作也是加快教育现代化的重要基础。

　　马建斌说，新时代，做好学生资助工作是建设人力资源强国的迫切需要。而建设人力资源强国，提高全体国民的身体素质、科技文化素质、创新精神和能力则是前提，这些都与学生资助密切相关。“如果没有国家学生资助政策，家庭经济困难学生就有可能因为吃不饱或吃不好而影响身体健康，也可能失去学校教育的机会而无法提升自身素养，创新精神和创新能力也就无从谈起。”做好学生资助工作也是全面建成小康社会的必然要求。在马建斌看来，学生资助工作是一项有温度，能够温暖人心的事业。

编辑： 唐巧燕

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