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这个夏天 脱贫攻坚多了一股青春力量

2018-08-02 09:09 来源：央视网
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　　进入暑期，全国各高校社会实践正火热开展，其中，扶贫工作，成了众多高校的共同主题。大学生们在这个暑假把自己的基础知识和专业特长，转化为扶贫力量，在炎炎夏日，为贫困群众脱贫送去阵阵清凉之风。

　　清华大学的中外大学生就利用今年暑假实践机会，来到了安徽省六安市霍邱县，用自己的知识和见解为这里的贫困学子答疑解惑。了解贫困学子真实学习、生活状况，针对不同类型的学生家庭，制定专属的学习计划，实现结对帮扶。通过面对面教学、手把手指导，引导贫困学子努力学习，助力贫困学子攀上高等学府，用知识为霍邱县拔穷根、改穷貌。

　　大学生参与到扶贫工作中，更多的是用他们的教育特长，帮助当地的贫困学子。据悉，这个假期多个学校组织了暑期社会实践团，针对贫困地区学子，展开教育扶贫。

　　“我想在暑假做一些有意义的事情，孩子们很可爱，我很期待和他们一起度过快乐的15天。”天津科技大学大二学生李倩在支教日记本上的第一页写着。

　　李倩就是该学校组织的“描绘蓝天暑期义务支教团”的一员，今年暑假跟随义务支教团来到贵州省铜仁市友杠村小学，开展为期15天的暑期义务支教活动，让孩子们近距离的受到当代大学生的启发，努力学习。她也希望有更多的支教队伍来到贫困山村支教，助力教育扶贫。

　　同时，也有不少大学生志愿者用所学专业知识为贫困群众排忧解难，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

　　近日，重庆邮电大学暑期“三下乡”服务队来到重庆市城口县鸡鸣乡，用无人机航拍技术，拍摄、收集当地的香菇、山地鸡等产业发展的影片素材，利用“互联网+”的优势，为鸡鸣乡建立网络信息管理系统，科技扶贫助力该乡农业产业发展；江南大学环境与土木工程学院大学生依托专业知识，在安徽省六安市徐郢村开展科技支农活动，进行水质、土壤检测形成有效报告，为改善当地水土状况提供科学数据……

　　把专业与扶贫结合，让大学生用专业特长为改善贫困地区现状贡献一份力量，既增强了他们的社会责任感，也给贫困户在酷暑时节送去了精神凉风，帮助他们向脱贫迈进一步。

　　我国脱贫攻坚工作任务艰巨，要实现贫困人口如期脱贫，大学生队伍是不可或缺的力量。让大学生参与其中，切实了解基层扶贫现状，既是锻炼也为迈入社会打下基础。同时，大学生的加入也为扶贫工作队伍增加了一抹绿色，为减贫工作注入了青春活力，为打赢脱贫攻坚战注入了源源不绝的力量，相信在下一个假期，会有更多的青春力量会涌入到扶贫工作中来。

编辑： 唐巧燕

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