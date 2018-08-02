改名容易符实难 “游学”如何进阶为“研学”

时值三伏，比天气更热的是暑期游学的热情。国家博物馆入口的长队中，有不少身着夏令营、研学营logo衫的孩子。然而，跟着带队老师走一遭，记者发现，很多讲解内容都是照本宣科，有的老师甚至让学生抄写说明牌。

时值三伏，比天气更热的是暑期游学的热情。国家博物馆入口的长队中，有不少身着夏令营、研学营logo衫的孩子。然而，跟着带队老师走一遭，记者发现，很多讲解内容都是照本宣科，有的老师甚至让学生抄写说明牌。

2016年年底，教育部等多个部门联合下发《关于推进中小学生研学旅行的意见》（以下简称《意见》）。乘此东风，不少旅行社、培训机构都在暑期推出了游学夏令营，其中主打传统文化的游学格外受欢迎。改名容易符实难，脱胎于文化旅游的“游学夏令营”如何进阶为“研学旅行”呢？

文化游不能与研学画等号

在某旅行社游学项目宣传页上，“研学旅行成必修课程”“传统文化考核在中高考中比例上升”等字眼非常醒目。北京市海淀区四年级学生吕梓萌的妈妈为女儿报名了“三孔”深度游学，在她看来，去儒家文化的发源地学习能够更加深入地感悟传统文化：“反正也要出去旅游，能长知识是一举两得。”

但在北京市景山学校教师朱畅思看来，游学与研学并不能画等号。“研学组织方应有科学的逻辑，自己要设计活动、给孩子讲解、带着孩子们总结。否则，就只是个旅游、玩乐的组织者了。”

“最近游学比较热，大家都挤进来。有专业一些的，也有挣快钱的。”北京市东城区某中学教师连宇（化名）兼职做讲解已经快5年了。据他介绍，现在传统文化游学看似选择丰富，但找到靠谱老师不容易：“有很多是导游做讲解，错误的、附会的、迷信的一股脑儿讲出来，还有的热热闹闹但没有干货，还有诱导购物的。”

此外，标榜“工匠精神”“动手能力”的夏令营也名不副实。记者探访了一个名为“我是小木匠”的亲子夏令营。玩具车168元，投石车268元……宣传页上，最醒目的是课程材料费。而记者发现，教学只涉及成品件的简单拼接，距离动手能力很遥远，叫“亲子游乐”或许更加恰当。

2017年11月，教育部印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》（以下简称《纲要》），包括研学旅行在内的综合实践活动成为中小学生必修课程。但记者发现，《纲要》所提到的中小学生研学旅行是“由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动”“与学科课程并列设置，是基础教育课程体系的重要组成部分”。也就是说，将“游学”笼统称为研学旅行，泛化了《纲要》的范围，旅行社、培训机构组织的游学只是取了一个笼统说法，模糊了研学的本义。

《意见》还指出，研学旅行应避开假期旅游高峰，那么，学校组织的研学旅行应该是怎样的呢？

研学旅行主题要精心设计

“江苏的省会南京为什么距离安徽那么近？徽商为何转运淮盐且聚集在扬州？”老师预先的提问，让京师实验小学安徽研学团的学生对旅行充满期待。到了安徽，他们了解到，原先的江南省囊括了现在的江苏和安徽两省，南京正好在江南省中部，而同省盐务转运也是顺理成章。

“研学旅行要求走进社会，而对小学生来说，研究问题需要有很好的设计。”据校长乔锦忠介绍，学校组织的研学团，去哪、看什么都有讲究。“研学团出发前，语文、自然、历史、科学、艺术等方向的授课老师聚在一起，分别提出意向目的地与各自课堂知识的融合点，根据汇总结果选择主题和目的地。其中，年龄段不同，研学内容也各有差异。除了安徽团，我们还组织过山西团，这都是传统文化底蕴丰厚的地区，可以给学生上一堂大课。”

记者了解到，组织主题研学旅行并不意味着学校包揽包办，外地交通、住宿等仍然要依赖旅行社，但主题的把握一定要由专业教师设计。乔锦忠介绍，为有效推进研学旅行落地，北京市教委为学校组织的研学旅行提供经费支持，学校提出计划经审批后即可获得支持。“我们明确由学校确定主题，制定日程线路，老师带队讲解。在满足这些要求的情况下，再由旅行社竞标。研学课程开发得好，非常有利于学生的成长。”他说。

研学师资缺口待补齐

“其实，去古镇喝个茶，参加成人礼，也能增进对文化的了解。家长的目的不一样，游玩也无可厚非。当然不排除有些家长觉得浮于表面意思不大，因此提出更高要求。”乔锦忠表示，研学旅行的“转型升级”是一个过程，教育部门还可以做更具体的引导，指定目录范围，对研学旅行提出更明确的要求。

7月中旬，浙江省教育厅出台中小学研学旅行实施意见，提出5年左右时间建设全国中小学研学实践教育营地2个以上、全国基地20个以上，遴选省级营地10个以上、省级基地100个以上。要求各地围绕“红色之旅”“生态之旅”“文化之旅”“活力之旅”等主题，筛选打造3至5条面向本区域的示范性研学旅行精品线路。而之前四川省关于研学旅行的意见则要求，依托大熊猫栖息地、都江堰等资源，打造一批世界遗产研学旅行基地；依托泸定桥、彝海结盟地等红军长征线路及邓小平故居、川陕革命根据地等资源打造一批红色教育研学旅行基地；依托金沙遗址、四川博物院等资源打造一批文博研学旅行基地。各地研学旅行资源的建设正在紧锣密鼓进行中。

而落实到传统文化研学，师资人才的缺口仍待补齐。“旅行社、公司组织研学旅行是出于商业目的，但人才储备不足。即便中文系、历史系毕业的学生读古典文献都不一定顺畅。”乔锦忠坦言，这一方面是因为国学的范围宽广边界不清晰，文学、古汉语、礼仪、音乐方方面面都要涉及，另一方面是因为师资培养体系不健全，课程、专业设置需要对接。“教育部的规划也体现了这一点，武汉大学、东北师大等高校都在建设国学院，与培养大师相比，满足传统文化教育的师资要求是更加切实的。”