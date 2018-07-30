机甲大战现身！华工卫冕RoboMaster2018全国大学生机器人大赛总冠军

7月29日，第十七届全国大学生机器人大赛RoboMaster2018机甲大师赛全国总决赛在华润深圳湾“春茧”体育馆圆满落下帷幕。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）7月29日，第十七届全国大学生机器人大赛RoboMaster2018机甲大师赛全国总决赛在华润深圳湾“春茧”体育馆圆满落下帷幕。华南理工大学华南虎战队再次赢得RoboMaster2018全国总冠军，实现该赛事两连冠！东北大学TDT战队获得本次赛事亚军，中国矿业大学CUBOT战队获得季军。

卫冕总冠军

RoboMaster全国大学生机器人大赛2018赛季从5月份开始举办，吸引了来自香港科技大学、浙江大学、上海交通大学等190余支知名队伍倾力竞赛，同时也有华盛顿大学、新加坡南洋理工大学等十余所知名海外高校前来参战。随后32支精英队伍从全国三大分区赛脱颖而出，齐聚深圳为大家呈现一场精彩的机甲大战，追逐他们的RoboMaster冠军梦。

比赛现场

在学校全力支持下，华南理工大学华南虎战队全力以赴，在竞技舞台上充分展现了华工学子严谨创新的科研精神以及优秀高效的团队执行能力。战队从小组赛以三战全胜的成绩突出重围之后，在淘汰赛中接连战胜大连交通大学、哈尔滨工业大学、中国矿业大学等高校强队，再次闯入决赛，并最终以3:1的比分战胜东北大学卫冕总冠军。

队员们在比赛中

据介绍，RoboMaster全国大学生机器人大赛是由共青团中央、全国学联、深圳市政府主办，大疆创新发起并承办的国家级科技竞赛。作为全球规模最大的大学生科技创新竞赛之一，RoboMaster机甲大师赛以其颠覆传统的竞赛模式、激烈震撼的竞技风格，得到全国无数青年工程师的青睐，获得来自社会各界的广泛关注。