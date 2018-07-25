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叮咚，录取通知来敲门了

2018-07-25 09:00 来源：广州日报 徐静 林霞虹
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　　清华大学录取通知书3D打印的“二校门”惊艳。

　　不少网友认为陕西师范大学的录取通知书“最值得珍藏”。

　　上海大学720度全景漫游系统

　　“喂，您好！请问您在家吗？我是广东邮政EMS的快递员，您的录取通知书到了。” 想必，高考考生们对这样一个电话已经期待已久。您可知道录取通知书是怎样到达考生手中的？昨日，记者一路跟随EMS的快递员，送出了4份高考录取通知书，为您全程解密录取通知书的送达过程。

　　录取通知书优先派送

　　早上10时，EMS快递员林建辉正在位于广州市越秀区的东海嘉园营业部分拣快递。昨日上午，在他需要投递的快件中，就有4份录取通知书，分别是上海交通大学、中国政法大学、华南理工大学的录取通知书。

　　录取通知书作为特别重要邮件，邮政EMS规范要求必须提前联系，预约优先投递。林建辉工作了十多年，也送了十多年的录取通知书。每年接触录取通知书，自己都会很谨慎，因为理解考生和家长期待的心情，每次他都会优先投递录取通知书。

　　EMS广东省分公司相关业务经理告诉记者，每年广东省内需要投递大约50万份录取通知书。省内7月下旬就逐渐进入投递高峰，每天像东海嘉园营业部这个站点都要投递数十份录取通知书。

　　业务经理介绍，高校打印出了录取通知书后，会将邮寄人的信息一一对应，并封装好将其交到EMS。根据距离不同，录取通知书有的会通过邮航，坐飞机到达某地，像省内的则一般通过邮车专运。通常情况下，像中大、华工等广州本地同城的录取通知书，早上寄出，下午就可以到达考生手中，或者下午寄出，次日上午到达；珠三角的则是当日寄出，次日到达。省外的大中城市最晚第三天可以送到。如果是省外特别偏远的乡村，最迟也会在一周内到达。

编辑： 唐巧燕

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