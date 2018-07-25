深圳高考复读市场火爆 或达4000人

广东省高考录取正在进行中，一些考生因为没考好或没被录取进入理想中的大学或专业，已在咨询复读事宜，准备明年高考再战。

广东省高考录取正在进行中，一些考生因为没考好或没被录取进入理想中的大学或专业，已在咨询复读事宜，准备明年高考再战。“去年这个时候，来咨询报名的只有四五百人，今年已经破千。目前高考录取还在进行中，预计接下来还有两个复读咨询报名高峰。”深圳城市学院高考复读学校校长左自军说。

记者日前采访多家高考复读机构了解到，目前深圳高考复读咨询情况火爆。有业内人士分析称，受今年高考试题难度平缓、广东合并一二本批次录取等因素影响，部分考生没考好或者填报志愿出现误差，导致录取不到自己理想学校、专业的情况比往年偏多。再加上今年深圳高考人数比往年有所增多，所以估计今年深圳高考复读生数量比往年有所增长，达到4000人左右。

1 高考复读生人数预计多于去年

深圳市福田区红岭中学的考生小磊（化名）7月21日一大早就和父母来到福田区青年学院，在这里参加深圳城市学院高考复读学校及港澳台联考中心2019届招生说明会。理科生小磊今年高考考取了568分，虽然比本科线高出不少，但该分数还是让他无缘心中的理想高校——中山大学。“感觉没发挥好，主要是理综的化学没考好。”小磊说，如果去上一所普通本科学校，他有点“不甘心”，所以才有了复读一年、明年再战的打算。

无独有偶。深圳高级中学学生小蕊（化名）也打算复读，今年她高考理科考取488分，被录取到一所本科高校，但因为被调剂到她不感兴趣的“生态学”专业，让她有了复读的想法。

“今年深圳高考复读市场比往年火爆。”左自军介绍，今年来深圳城市学院高考复读学校咨询的人数比往年翻了一番。6月9日高考结束首日，就有学生和家长打电话或上门咨询，“主要是学生预感到没考好，准备复读。”而近日随着普通类本科院校集中录取结束，来咨询报名的学生达到一个小高峰，其中高分学生明显偏多。7月21日当天就有300多人参加了该复读学校举办的招生说明会并进行听课体验。左自军预计在本科录取完全结束以及专科批次录取时，还会有报名咨询高峰。今年该复读学校计划招生340人左右，招收3个理科班、2个文科班、2个港澳台联科班、1个艺术生文化冲刺班。

左自军告诉记者，目前到该校咨询的学生有四种情况：一是因为身体原因耽误学习时间而导致高考成绩不理想的；二是高一、高二没有认真复习，高三醒悟了但高考成绩不理想，觉得自己有潜力，想要再考一次的；三是因为志愿填报问题未被理想院校或专业录取的；四是今年只考上了专科线，希望明年能上本科的。

记者以考生名义咨询了深圳多家高考复读机构了解到，从目前咨询报名情况预测，今年深圳高考复读人数将多于去年。卓越教育的深圳高四学校工作人员表示，最近咨询人数较多，建议尽快去试听课程，确定学位；启智教育高考复读学校工作人员则表示，该校今年招两个文科班，目前已经报满。

对于今年高考复读市场比去年相对火爆，左自军分析称，今年高考试题总体上难度平缓，但对于部分考生来说考好不容易，“来咨询的多个文科考生在文科综合上考砸了，跟自己预估的分数差了二三十分甚至四五十分，这种落差导致进入不了理想的大学或者专业，就想复读。”另外，今年是广东合并一二本批次录取的第一年，对新政的不熟悉等也导致部分考生志愿填报出现一些误差，上不了理想的大学或专业。此外，今年深圳高考考生4.76万人，较去年增加4000多人，也是一个影响因素。

2 复读费用4万—6万多元不等

记者在百度中输入“深圳”“高考复读”关键词，出现诸多机构名称，一些机构还打出“全国知名”“不达目标全额退还学费”等广告宣传语，有的甚至对提高分数做出承诺，如有机构称其可以平均提分达100—320分。

据了解，2008年起，教育部就禁止所有公办中学举办高考复读班，也不得招收高中毕业生插班复读。而广东省、深圳市早在2002年就提出公办高中禁办复读班。这也意味着复读市场只能由民办学校和机构来承担，按市场机制运作。

有业内人士坦言，复读教育既不属于基础教育，也不属于学历教育，在管理上有点处于“真空地带”，其师资情况如何、环境如何、质量如何等目前都没有得到有效监管，甚至存在一些如夸大宣传等行业乱象。

而高考复读市场可谓竞争激烈。除了民办学校的竞争之外，一些辅导机构在复读招生方面也下足了功夫。今年也有新加入的高考复读机构。加之深圳市外如广州、东莞、惠州等地一些复读学校的加入，今年深圳高考复读市场竞争可谓异常激烈。

记者采访多家高考复读机构了解到，高考复读费用包括学费和住宿费在内，一般在4万元到6万多元不等。另外，为了争得好生源，不少学校或机构会对高考成绩优异的学生给予学费优惠。比如深圳城市学院高考复读学校学费为3万多元，如果考生当年高考成绩超本科线130分则免学费，超出本科80分则优惠1万元。同时，还设立奖学金，对考取北大、清华、中央美院、清华美院的复读生一次性奖励1万元。

中科苑教育高考复读仅学费一年就达5.7万元，对于达到本科录取线的学生，报名减免5000元或1万元，另外如果复读生来年考上北大、清华，奖励2万元；考上复旦大学、浙江大学、中山大学等多所大学奖励5000元；全程教育高考复读费用一年为4.2万元，学校设立高分报名奖、学习成绩进步奖、高考成绩优异奖等多个奖励政策。

面对琳琅满目的复读机构或学校，如何作出正确选择？有业内人士建议家长和考生，在选择时首先要看学校或机构的管理和教师队伍是否专业、规范，“可以多和老师交流、去实地听展示课，而不是听他们自己讲自己的老师怎么样。”另外还要看学校或机构的办学历史和往年成绩，以及校园环境、住宿条件、教学设备等情况，此外，老师的责任心如何也很重要。

3 复读并非适合所有学生

有复读想法的学生和家长普遍的心理是，不甘心现有成绩，希望通过一年的努力，明年考上理想的学校或专业。但教育界人士表示，这种想法可以理解，但并非所有的学生都适合复读。

“如果已经尽力了只考到这样的结果，那就接受现实不再选择复读；如果自己未尽全力或感觉还有较大的提升空间，那可以考虑复读。”左自军说，那些高考分数很高，可以进入中大、浙大等高校，但就想冲击清华、北大的考生，以及考试分数低于专科线的考生，或者有抑郁症等心理问题的考生，他都不建议选择复读。他还提醒考生，要认真考虑自己的复读意愿是否强烈，因为选择复读就是选择了一条艰辛的道路，要做好吃苦的准备。

在深圳中学物理竞赛金牌教练姚学林看来，在决定是否复读前，学生要对自己有清晰的评估，比如那些考试成绩介于专科和本科之间的学生可以考虑复读，“这种情况学生本身接受能力还可以，可能原来高一高二没认真学，导致高三一些知识点没复习到位，通过1年巩固提高，可能成绩会有所提升。”姚学林同时认为，高考已正常发挥的学生不适合复读，“因为他们此前已尽力，再选择复读，提升空间不大”。

一年的复读历程会比较艰苦，选择复读的学生和家长会承受较大的压力。有专家认为，那些有梦想、有目标、勇于改变不良学习习惯的学生更适合复读。对上述观点，高考复读“过来人”小月颇为赞同，她表示，复读承受的压力巨大，要“耐得住寂寞、忍得住诱惑”。她认为，在艰难的复读之旅中，拥有一颗平常心，找准自己的节奏很关键。而且制定每天的学习计划并严格完成、每次考试后及时进行知识梳理也很重要。