部分大学生误入“刷单”黑色产业链

某高校大学生刘某报案称，他加入一个兼职群，想利用暑期找一份工作。群内人称可以“刷单”赚钱，完成一单可返10%的报酬，并被告知须添加一个人的微信。

帮网店“刷单” 血本无归

上海市公安局奉贤分局高校派出所近日接到两起报警。

某高校大学生刘某报案称，他加入一个兼职群，想利用暑期找一份工作。群内人称可以“刷单”赚钱，完成一单可返10%的报酬，并被告知须添加一个人的微信。

小刘感觉“待遇不错”，就主动加对方微信联系。对方承诺只要根据指示拍下指定商品，付款截图发过去，他就会把本金和报酬返还回来。

第一次，小刘通过微信二维码支付了一笔198元的订单，对方通过微信马上给他转了218元。此后，失去戒心的小刘便在网上按照对方指示多次刷单，直至卡中8085元全部被支付，对方迟迟不肯退还本金并拉黑了小刘，他才发现自己被骗了。

无独有偶。某高校大一女生关某想利用假期做兼职，她加入了一个名为“正能墙返利”的QQ群，对方分享了一个现金返利的图片，告诉她充值不等的钱可按比例返现。

她通过QQ账号转给对方50元，对方马上返给她55元。后来，关某因QQ账户没钱，便与对方互加了微信。关某给对方连续发了5个200元的红包，对方说1000元“返利名额”已没有了，让她再发1000元争取2000元返利，关某便又发了5个200元的红包。对方收完红包后称，2000元的返利名额也没有了，只能做3000元的。此时关某大梦初醒但为时已晚，已被骗走2000元。

“刷单”诈骗“套路”迷惑学生

上海市公安局奉贤分局高校派出所教导员高梅香告诉记者，随着暑期临近，公安机关接到了很多类似的诈骗报案。大学生群体是被骗“重灾区”。

她说，不法分子利用大学生急于赚钱和涉世未深的特点，放长线钓大鱼，诱导大学生不知不觉掉入了“刷单”黑色产业链陷阱。

她介绍，当前，刷单诈骗的“套路”被包装得很能迷惑人，不法分子分工明确——有推送招聘广告的，有直接诈骗的，其中用于诈骗的QQ号、支付宝账号、银行卡账号、手机号等都是通过互联网一些平台的黑色产业链购买而来的，每个二维码受害人付完钱后，骗子私下与提供方进行结账，提出高额提成，快速提现。整个过程设计非常隐蔽，使防范意识不强的大学生在精心设计的高薪返点“剧本”诱惑中毫无招架之力。

大学生应避开高薪“陷阱”诱惑

警方建议，大学生暑期兼职应到正规求职平台求职。找大型企业实习生招聘比较可靠，学校就业服务中心介绍的实习项目也比较靠谱，信得过的同学、家中亲戚介绍的也会少一些风险。千万不要找不知名的微信推广，更不要乱加不熟悉的“QQ群”求职。

此外，大学生还应避开高薪“陷阱”诱惑。“条件越优厚，薪酬越高，越容易出问题。”高梅香说，那些工作时间灵活、没有技术含量、回报率高的兼职“必有猫腻”，大学生很有可能既没吃上免费午餐，也付出了昂贵的代价。

她建议大学生平时多看一些警方提供的安全防范资料，提高自己不被骗子“洗脑”“忽悠”的免疫力，在脑中安装一个“反欺诈软件”，将一切“诈骗病毒”拒之门外。