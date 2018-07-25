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小伙隐居山中刻下整本《康熙字典》 愿望是复原木活字印刷

2018-07-25 09:34 来源：钱江晚报
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　　7月22日中午，衢州市柯城区万田乡的气温已达36℃，一栋青砖黛瓦的仿古四合院在群山里显得异常幽静，一位年轻人坐在院子里的池塘边。他在做什么？你可能想不到，这是一份与现代生活格格不入的活计——活字印刷。

　　这个年轻人叫叶永来，28岁，杭州人。他一丝不苟地在棠梨木字模上刻着宋体字，“我没其它爱好，就爱国学和书法，不喜欢喧嚣的都市，只有书法和雕刻让我快乐。”叶永来说。

　　叶永来在这里做仿古活字印刷已经3个多月了，他的目标是刻完所有的汉字，做一套完整的木活字印刷工具。

　　除了吃饭睡觉

　　就是写字刻字搞活字印刷

　　这栋仿古四合院面积大约有500平方米左右，叶永来的工作间占了其中的三分之一。

　　在这里，叶永来每一天的生活重复单调——除了吃饭睡觉，所有的时间都在写字、刻字和试着用活字印刷一些小样。

　　他将工作地点放在户外的池塘边。“吹着自然风，看着池塘里游动的鱼儿，没有人打扰，沉浸在这样的工作中是我喜欢的状态。”

　　叶永来有一部《康熙字典》，字典里有47035个字，他就按照字典，把字逐一刻在木质字模上。字模用的木头是棠梨木，“和宋元时期的活字印刷的底板大致相当，字模最好用梓木，但现在梓木比较难找，棠梨木也是上品。我按照字典的排列方式将这些字模排列好，以后要用的时候方便找。”叶永来说，目前有统计的汉字一共有7万个左右，他的目标就是将所有的汉字都做成活字印刷的字模。

　　活字印刷底板制作的第一步是在棠梨木的字模上写字。棠梨木被切割成一个个小字模，叶永来对着镜子在上面写下宋体字。“我写的字都是反的，这样印出来就是正的。”

　　他每天要对着字典大约写1000个字，有很多生僻字他都不认识。“刻一个学一个，争取在活字印刷模板完工后把所有的汉字都学会。”

　　在字模上写好字后，下一步就是用刻刀在字模上刻出阳文，叶永来每天要刻一百多个字。“一刀一刀，力度深浅都不一样，对我来说，刻刀发出的声音就是最好的音乐。”

　　每天下午，叶永来还要和朋友一起试着用古法来做活字印刷：将雕刻好的字模按照文章有序排列，再把墨水用水稀释，把调好的墨汁均匀地刷在底板上，然后铺上宣纸。叶永来用刷子在纸上来回刷着，一张类似于古体书的印纸就完成了。

　　“这就是宋元年间流行的木活字印刷术，我完全按照古法在操作。”叶永来说。

编辑： 唐巧燕

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