进入暑期不少儿童脖子疼 一查竟是患上颈椎病

说起颈椎病，一般人都觉得是中老年病，而近几年，颈椎病不仅呈年轻化的趋势，甚至不少儿童也患上颈椎病。进入暑期以来，福州市二医院骨科门诊颈椎后弓的小患者多了起来。

说起颈椎病，一般人都觉得是中老年病，而近几年，颈椎病不仅呈年轻化的趋势，甚至不少儿童也患上颈椎病。进入暑期以来，福州市二医院骨科门诊颈椎后弓的小患者多了起来。近日，该院骨科九区（脊柱外科）副主任医师陈伟支招：儿童可通过游泳来预防颈椎病的发生。

做作业脖子疼 一查颈椎出毛病

“10个来就诊的孩子里面，5个是因为颈椎后弓，原因多是因为学习或者玩手机、IPAD时姿势不对。”陈伟介绍，就在前阵子，他接诊了8岁的男孩明明（化名）。家长介绍，明明平日学习没一会，就会嚷着脖子疼，无法坚持做作业，现在放暑假了，就带孩子前来检查。经过拍片检查，结果显示明明患有颈椎后弓。

陈伟介绍，在正常情况下，人的颈椎曲度是正C形，而明明的颈椎则出现了反弓，形成反C形。陈伟追问孩子平时的生活学习情况得知，明明平时除了长期伏案写作业外，还爱长时间玩手机、IPAD。

“大多出现颈椎后弓的孩子都有长期的低头史，许多是因为沉溺于电子设备或课业压力大，长期伏案，却没有适当活动。”陈伟介绍，低头看东西时，颈椎所承受的重量是垂直时的3倍，如果姿势不当，可能让颈椎承受更多的重量，这会使得颈部肌肉长期紧绷，因受力不平衡而劳损，久而久之，便发展为颈椎病。

防治颈椎病 不妨试试游泳

陈伟介绍，预防颈椎病的发生，最重要的还是改善坐姿。大家伏案工作学习时，要注意姿势正确，也不要长时间使用电子产品。平时的工作学习中，要定时让自己休息一下，多走动走动，舒展一下筋骨。一个姿势的保持时间不应超过一个小时。

“除了牵引、推拿等常见手段外，游泳非常适合防治颈椎病，特别是蛙泳，可以有效改善颈椎不适，帮助颈椎恢复健康。”陈伟说，游泳是一项全身运动，人在游泳时，颈部、肩背部、腹部及下肢的肌肉均要参与运动，可促进全身肌肉的血液循环，而且水中的浮力可以减轻脊柱的负荷，缓解全身肌肉的紧张。蛙泳时仰头换气的动作，不仅可以有效锻炼颈部肌肉力量，还可以活动颈椎关节，促进劳损肌肉与韧带的修复。