2018腾讯微视星联赛正式启动，学子追逐“电竞梦”

7月14日，2018腾讯微视星联赛启动礼在广州萤火虫动漫嘉年华电竞舞台举行。活动当天，来自主办方腾讯微视、总冠名商联想手机、战略合作伙伴虎牙直播、先知电竞等领导嘉宾及一众虎牙明星主播到场，共同见证2018腾讯微视星联赛的正式启动。

随着电子竞技快速发展和大众认同度逐渐增高，这一新兴产业对高素质专业人才的需求日益见长，不少热爱电竞的高校学子认为，电竞行业也许是一个可以实现他们“梦想”的地方；对电竞行业而言，高校学子也许是未来促进行业持续发展的精英人才。

腾讯微视、联想、虎牙以及先知电竞出席领导一同点亮启动台

7月14日，2018腾讯微视星联赛启动礼在广州萤火虫动漫嘉年华电竞舞台举行。活动当天，来自主办方腾讯微视、总冠名商联想手机、战略合作伙伴虎牙直播、先知电竞等领导嘉宾及一众虎牙明星主播到场，共同见证2018腾讯微视星联赛的正式启动。

立足高校，打造新生代系列电竞联赛

据介绍，本次赛事将立足于全国百所高校，围绕当下最热门的手机游戏开展系列电竞联赛，深入电竞群体，为广大电竞爱好者提供了一个与好友并肩作战，共同体验电竞激情的官方平台。

记者了解到，QQ空间王者星联赛已在2017年成功举办，以当下最热门的《王者荣耀》手游作为大赛竞技项目，历时4个月，覆盖全国100多所高校，参与报名战队420000支，现场直播观看人次超7500万。

而在今年，延续“2017QQ空间星联赛”之“全民娱乐，社交电竞”赛事品牌定位，2018年的腾讯微视星联赛迎来了全新升级，选择受年轻人追捧的新兴游戏产品作为比赛项目，除了热门的《王者荣耀》手游之外，还加入了《刺激战场》、《全军出击》以及《QQ飞车》，游戏类型更加丰富，赛事赛程更加激烈，满足用户多元化的赛事需求，打造专属新生代用户的社交手游泛娱乐赛事IP，定会刮起一股高校电竞旋风！

明星导师带队，开创电竞造星新模式

此外，今年的2018腾讯微视星联赛的战略合作伙伴先知电竞还为赛事加入了特别的环节——“明星导师制”，虎牙一众明星主播将会通过在7月15日开启的“微视星联赛虎牙明星导师选拔活动”选拔出进入2018腾讯微视星联赛的明星导师，这一批明星导师将会带领各自的赛区战队，为他们作战术指导以及赛事分析，将直播明星与电竞赛事紧密结合的形式，开创电竞赛事联动泛娱乐行业的新模式。做为官方唯一指定的比赛用机联想手机也将出现在全国各地星联赛的赛场上，与合作伙伴一起将手游电竞赛事共同推向普及化和规范化，助力冲向新高峰。

虎牙主播无争与粉丝现场竞技

据悉，2018腾讯微视星联赛将于7月30日在全国高校开启海选，先知电竞作为本次赛事的战略合作伙伴，将带领高校的小伙伴们呼朋唤友，百战成王！究竟谁会获得本赛事的最终冠军头衔，成为耀眼的电竞新星，让我们拭目以待！