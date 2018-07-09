推进产学研合作 大健康产业研究中心成立

高等院校既是创新人才的集聚地，也是创新成果的策源地。推进产学研合作，以高水平的创新成果和高素质的创新人才。

高等院校既是创新人才的集聚地，也是创新成果的策源地。推进产学研合作，以高水平的创新成果和高素质的创新人才。7月8日，转型家大健康产业研究中心成立仪式在广州国际金融中心举行。参会嘉宾从企业运营领域到科研应用领域，包含了众多的学科。该项目也是哈尔滨工业大学（深圳）材料科学与工程学院教授、博士生导师张嘉恒团队产学研合作项目之一。

据了解，产学研合作教育是充分利用学校与企业、科研单位等多种不同教学环境和教学资源以及在人才培养方面的各自优势，把以课堂传授知识为主的学校教育与直接获取实际经验、实践能力为主的生产、科研实践有机结合的教育形式。

当前，人口老龄化、亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间，高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的未来走向。国家“千人计划”青年项目专家，哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院教授、博士生导师、哈尔滨工业大学青年拔尖人才张嘉恒结合了自己在纯天然植物萃取技术和离子液体技术领域取得的全球性科研成果，以及与古法中医药学完美结合，首创出由皮肤迅速吸收调整微循环的涂抹式外用产品的研究经验，现场分享了“科技助力大健康产业发展 ”的专题演讲。

现如今，更多地鼓励产学研结合，“但是从我自身的经验来说，企业更多的希望是，除了专利转让外，还有后续的研发”。张嘉恒表示，专利转让后，后续的科研覆化、跟进问题是未来大健康产业发展需要关注的。对此，张嘉恒也建议到，可以成立专属的研发团队。其中对于学校的研究员，企业可以采用项目的形式去聘用专门对口负责项目的研究员、科研团队，去负责整个技术完整的覆化，从而使得项目的产业园转化更完整。

此外，对于高校科研转化存在的的核心问题，“没有从真正的市场经济角度去考虑”。张嘉恒表示，学校里面的很多技术，比如研发的药物，很多治疗癌症的效果都是比市场上的药物要好，但且无法真正的产业化，其中一个关键点就是它的成本问题。目前，大健康产业研究中心主要是为企业界和学术界搭建对接平台，发挥媒介的作用，最终去服务整个大健康产业。