古诗词中的夏日“热”情

进入7月，酷暑的温度让我们不断感受着夏天的“热情”。那么，在古代这盛夏时节，同样是骄阳似火，古人怎样描写酷暑？如何优雅地吐槽天气热？怎样消暑纳凉？

进入7月，酷暑的温度让我们不断感受着夏天的“热情”。那么，在古代这盛夏时节，同样是骄阳似火，古人怎样描写酷暑？如何优雅地吐槽天气热？怎样消暑纳凉？

今天，就让我们跟随这些古诗词去遇见古代的夏天，看看是否能给快要“热化了”的你，送来阵阵清凉……

古人如何优雅地“喊热”

夏日山中

【唐】李白

懒摇白羽扇，裸袒青林中。

脱巾挂石壁，露顶洒松风。

苦 热

【唐】王维

赤日满天地，火云成山岳。

草木尽焦卷，川泽皆竭涸。

轻纨觉衣重，密树苦阴薄。

莞簟不可近，絺绤再三濯。

思出宇宙外，旷然在寥廓。

长风万里来，江海荡烦浊。

却顾身为患，始知心未觉。

忽入甘露门，宛然清凉乐。

苦热行（节选）

【唐】王毂

祝融南来鞭火龙，火旗焰焰烧天红。

日轮当午凝不去，万国如在洪炉中。

苦热（节选）

【南宋】陆游

万瓦鳞鳞若火龙，日车不动汗珠融。

无因羽翮氛埃外，坐觉蒸炊釜甑中。

大热（节选）

【南宋】戴复古

天地一大窑，阳炭烹六月。

万物此陶镕，人何怨炎热。

仲夏即事

【北宋】晁补之

红葵有雨长穗，青枣无风压枝。

湿础人沾汗际，蒸林蝉烈号时。