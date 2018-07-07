古诗词中的夏日“热”情

进入7月，酷暑的温度让我们不断感受着夏天的“热情”。那么，在古代这盛夏时节，同样是骄阳似火，古人怎样描写酷暑？如何优雅地吐槽天气热？怎样消暑纳凉？
今天，就让我们跟随这些古诗词去遇见古代的夏天，看看是否能给快要“热化了”的你，送来阵阵清凉……
古人如何优雅地“喊热”
夏日山中
【唐】李白
懒摇白羽扇，裸袒青林中。
脱巾挂石壁，露顶洒松风。
苦 热
【唐】王维
赤日满天地，火云成山岳。
草木尽焦卷，川泽皆竭涸。
轻纨觉衣重，密树苦阴薄。
莞簟不可近，絺绤再三濯。
思出宇宙外，旷然在寥廓。
长风万里来，江海荡烦浊。
却顾身为患，始知心未觉。
忽入甘露门，宛然清凉乐。
苦热行（节选）
【唐】王毂
祝融南来鞭火龙，火旗焰焰烧天红。
日轮当午凝不去，万国如在洪炉中。
苦热（节选）
【南宋】陆游
万瓦鳞鳞若火龙，日车不动汗珠融。
无因羽翮氛埃外，坐觉蒸炊釜甑中。
大热（节选）
【南宋】戴复古
天地一大窑，阳炭烹六月。
万物此陶镕，人何怨炎热。
仲夏即事
【北宋】晁补之
红葵有雨长穗，青枣无风压枝。
湿础人沾汗际，蒸林蝉烈号时。
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言，还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明