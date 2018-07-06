雅居乐教育集团与英国培生集团签署合作协议

28日上午，在广州珠江新城的雅居乐中心，他们跟广州一家民办教育集团签约合作，打算利用大数据和人工智能，为学生和家庭提供有针对性的个性化学习方案。

李雷、韩梅梅……这两位霸占青春回忆的英文教材人物，你应该还记得；《新概念英语》、《走遍美国》，你也熟悉这些英文教材；世界上第一部英文词典出版商朗文出版社，你应该也不陌生。

刚刚提到的这些，他们的“爸爸”都是同一个——英国培生集团。最近，英国培生集团来到中国，他们干了这样一件事。

签约仪式现场

他们要做什么呢？28日上午，在广州珠江新城的雅居乐中心，他们跟广州一家民办教育集团签约合作，打算利用大数据和人工智能，为学生和家庭提供有针对性的个性化学习方案。

跟他们签约合作的是雅居乐教育集团。他们的学前教育事业部总经理陈琳云透露，这一个性化学习方案将根据学生的学习兴趣、能力评估和家庭教育习惯等，为每名学生提供相应的学习方案。“这一方案是针对每一个学生的，结合他们课内和课外的学习，并保证这一学习的连贯性。”

个性化学习是当前的教育热词，如何针对这一大规模群体，将个性化推广至每名学生？英国培生集团大中华区董事总经理林国章表示，他们将基于雅居乐教育集团在全国17个省、40个重点城市开办运营的160余所教育机构的7万余名学生，从中收集数据。

“对大数据进行收集和分析后，能够勾勒出每个孩子的学习能力模型和数据画像，根据每个学生的学习习惯和特点，为学生个体输入一份针对他的学习体检报告和学习解决方案，从而精准地做到‘因材施教’。”林国章说。“这一教育形式一旦落地，将引导教育的升级和变革”，一名业内人士表示。

除此之外，培生集团还会将教育资源和考试认证服务全面注入雅居乐教育集团全学龄教育体系，为他们定制教育内容和资源、教育培训体系的建设和服务、数字化移动学习平台和在线教育等7个领域。