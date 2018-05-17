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广外举办首届“朗朗新声——中华文化经典诵读比赛”

2018-05-17 09:38 来源：南方网
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承中华文化，讲好中国故事。广外中文学院首次面向全校学生打造“朗朗新声——中华文化经典诵读比赛”品牌活动，彰显“诵读中华经典，共铸中国梦想”的主题。近日，第一届朗朗新声决赛在白云山校区举行。

本次决赛的主题为行路九方，参赛选手们通过演绎抒发个人情怀的《雨巷》和《致橡树》，到传颂尽孝的《游子吟》，到为国尽忠的《出师表》和《满江红》，再到最后的跨越国界的《我爱这土地》，从个人情感上升到家国情怀。大赛通过丰富的舞台形式和创意的方言展示，将诵读与歌舞、情景剧相结合，给观众带来了一场美轮美奂的视听盛宴。经过紧张的现场计分环节，扶摇队荣获金奖和最佳人气奖，娜一季花开荣获银奖，天阙长歌队荣获铜奖，其余三支队伍获得优秀奖。

据了解，“朗朗新声——中华文化经典诵读比赛是中文学院力推的中华优秀文化传承创新工程系列活动之一。

娜一季花开《致橡树》

哪吒队《游子吟》

扶摇队《出师表》

此次比赛还邀请到了广东求上青少儿语言艺术团，中文学院杨帅可、王思齐、林炜娜，院舞队以及北小歌四组助演嘉宾队伍。

中文学院杨帅可、王思齐、林炜娜《乡愁》

中文学院副书记李江为扶摇队颁发金奖

编辑： 唐巧燕
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