海外华文媒体学员齐聚暨大，研习“新时代华文媒体转型与发展”

5月14日上午，由暨南大学主办、新闻与传播学院承办的第十七期海外华文媒体高级研修班开班仪式在曾宪梓科学馆国际会议厅召开。

5月14日上午，由暨南大学主办、新闻与传播学院承办的第十七期海外华文媒体高级研修班开班仪式在曾宪梓科学馆国际会议厅召开。来自美国、加拿大、巴西等41个国家和地区的91家媒体共94名学员齐聚暨大，通过校内讲座、座谈交流及校外考察的形式，用4天的时间研习“新时代华文媒体转型与发展”。

开班现场

暨大党委书记林如鹏寄望海外华文媒体讲好中国故事，他在致辞中指出，经过多年的发展，海外华文媒体已构建起一个全球性、多元化、立体式的传播网络，不仅成为传播中华文化、凝聚华人力量、维护华人权益、促进族际文化交流的重要桥梁，也成为塑造中国大国形象、推动中国政治话语走出去、提升国家软实力以及影响国际舆论的重要力量。暨大始终关注华文媒体的发展，同海外华文媒体保持密切的联系与合作，在华侨、华人、华文媒体研究及文献整理方面形成了优秀的研究团队，取得了富有特色的研究成果。他强调，当前，舆论生态、媒体格局、传播方式发生了很重大的变化，国内媒体和海外华文媒体都面临融合转型、创新发展的挑战和机遇。在这一时代大背景下，海外华文媒体如何推动中华文化走向世界，成为中外友好交往和平发展的推动者，通过华文媒体的传播平台讲好中国故事、传播中国声音，是时代赋予华文媒体的职责与使命。

暨大新闻与传播学院院长范以锦介绍了学校新闻与传播学院的现状，特别是学科建设、人才培养的成果，并表示，这些成果的取得，离不开海外华文媒体与华侨华人的关注和支持。

国侨办宣传司宣传处处长谢添肯定了世界各地的华文媒体积极弘扬中华文化，促进侨社和谐发展，为增进驻在国与中国的交流与发展做出的贡献，认为其是一支独具特色的宝贵资源。他表示，国务院侨务办公室高度关注海外华文媒体的生存与发展，将一如既往为大家搭建交流合作的平台和新闻资讯等支持。

研修班学员

据介绍，本次研修班集课堂教学和课外采访于一体。研修班邀请了来自暨大新闻与传播学院、马克思主义学院、经济学院的知名专家学者，就中国特色社会主义新时代、新时代中国经济发展战略、“一带一路”建设、媒体转型和发展、改革开放40年与华人媒体发展、新闻采编与媒体经营等内容进行解读。并组织学员赴广州微信总部、广州时间网络有限公司等企业考察，与国内媒体同行交流。研修结束后，组织大家赴四川、云南、江苏、广东四省考察采访，实地感受中国经济社会的发展现状。

来自美国侨报新媒体部的杨健康已经多次参加海外华文媒体研修班，他感慨每一次的研修，都是一个全新的接地气的学习过程。通过课程学习、与国内同行交流，他都会发现许多不足。他期待在这次研修中能学到更多、获得更多进步，并希望加强与国内同行的合作。