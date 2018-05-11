首届网络空间多语言内容安全研讨会在广外举行

为促进网络空间安全学科发展，探讨网络空间多语言内容安全，5月11日上午，“广东省网络空间内容安全工程技术研究中心”成立大会暨首届网络空间多语言内容安全研讨会在广东外语外贸大学北校区召开。

南方网讯 （记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）为促进网络空间安全学科发展，探讨网络空间多语言内容安全，5月11日上午，“广东省网络空间内容安全工程技术研究中心”成立大会暨首届网络空间多语言内容安全研讨会在广东外语外贸大学北校区召开。广外副校长阳爱民，国务院学位委员会网络空间安全学科评议组成员李舟军、上海交通大学网络空间安全学院院长李建华、广东省信息安全测评中心主任助理徐驰等多位来自网络空间内容安全相关领域的学者参加了此次大会，广外相关职能部门负责人和学院教师代表出席了本次会议。会议由广外科研处处长陈彦辉主持。

会议现场

阳爱民指出，学校正处在建设国际化特色鲜明的高水平教学研究型大学的关键阶段，工程中心的成立进一步推进了我校的学科深度融合发展，进一步提升了我校科学研究水平；随着“一带一路”合作倡议的推进，我国与周边国家在政治、经济、文化等方面的交流日益密切，网络空间信息交互日益频繁，多语言内容安全问题日益凸显，研究网络空间内容安全问题，对于维护国家安全与社会稳定、维护国家利益具有重要现实意义。

广东省网络空间内容安全工程技术研究中心2017年经省科技厅认定。中心负责人蒋盛益针对中心研究方向、发展定位与目标、预期成效、具体措施等进行了介绍，表示中心汇集了网络空间安全、自然语言处理、大数据处理等领域经验丰富的专家学者，结合学校语言与计算深度融合的学科优势，将在语言资源工程、自然语言处理、网络空间有害信息检测以及网络内容安全四大方向开展研究。

揭牌仪式后，阳爱民为中心专家委员会委员颁发聘书。讨论环节，多位来自国内高校网络空间内容安全相关领域的学者作为学术委员，共同探讨了广东省网络空间内容安全工程技术研究中心的建设，围绕网络空间多语言信息处理进行学术交流。讨论中指出，内容安全是信息安全的重要部分，内容安全与舆情情报、小语种结合紧密，而广外充分发挥学校的多语种学科特色，将语言学与计算机技术结合，尤其已融合东南亚小语种与信息技术，取得一定研究基础；在“一带一路”战略大背景下，以及广东所处的地理位置优势，专家们相信工程中心的研究对国家战略发展与网络空间安全具有重要意义，将助推此学科发展，专家们共同期望工程中心在网络空间内容安全上做出创新与特色，在华南以至全国形成引领示范。

“广东省网络空间内容安全工程技术研究中心”正式揭牌

首届网络空间多语言内容安全研讨会为期一天，共进行了9场特邀报告，邀请到北京航空航天大学李舟军教授、上海交通大学李建华教授、中国科学院自动化研究所宗成庆教授等9位专家进行报告。报告围绕网络空间多语言信息处理进行了深入探讨，聚焦信息内容安全管理与应用、网络空间的语言文化安全、网络空间事件分析技术与系统、“一带一路”视阈下的“小语种+”等具体的理论与技术研究问题，会议现场专家和与会者进行了深入交流。

广外正处在建设国际化特色鲜明的高水平教学研究型大学的关键阶段,十分注重交叉学科发展，尤其重视网络空间安全学科方向：2016年成为全国获批网络空间安全本科专业的10所院校之一；2017年广外成立了网络空间安全学院，同年获批网络空间安全一级学科硕士点。工程中心的成立进一步推进了我校的学科深度融合发展，进一步提升了我校科学研究水平。