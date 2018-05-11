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广外中心组专题学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

2018-05-11 14:36 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）5月10日下午，广东外语外贸大学召开党委理论学习中心组（扩大）学习会，专题学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神。广外党委理论学习中心组成员，校领导，正、副处职（级）干部以及全体教工党支部书记参加学习。

会议现场

　　省委宣讲团成员，省委宣传部副部长、广东省社会科学院党组书记蒋斌以“全面领会新思想”为主题，从群众基础、时代背景、科学内涵、价值指向、内在要求、广东实践等角度，将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第二卷与习近平总书记重要讲话精神结合起来，为广外干部师生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供了全面系统、深入浅出的辅导，特别是结合广东实践，阐述了总书记重要讲话精神的重大意义、精神实质和实践要求，为把握精神实质、抓好贯彻落实提供了既有理论高度和深度，又切合实际的指导。

　　广外党委书记、校长隋广军对学校继续深入开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神提出要求，一是充分认识习近平总书记重要讲话的重大意义，更加坚定自觉地维护习近平总书记的核心地位；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校一切工作，认真筹备召开学校第四次党代会，努力开创高水平大学建设新局面；三是深入推进学习宣传贯彻活动，确保习近平总书记重要讲话精神在学校各项工作中落到实处、取得实效。

编辑： 唐巧燕
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