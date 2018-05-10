广州市团校青年发展名师大讲堂开讲

5月4日下午，广州市团校开展第065期青年发展名师大讲堂。

时值纪念“五·四”运动99周年暨第69个“五·四”青年节，为组织广大团员青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动学习到基层、广覆盖、常态化，5月4日下午，广州市团校开展第065期青年发展名师大讲堂——学习贯彻习近平总书记重要讲话精神暨“严守党的政治纪律和政治规矩”专题讲座。此次活动同时也是广州市团校作为首批“广州青年学习社”举办的学习活动之一，来自全市17家机关、企事业单位的260余名青年团干、团员参加了讲堂。

本次讲堂特邀中国人民大学博士，华南农业大学马克思主义学院教授、院长张丰清主讲。

张教授围绕“严守党的政治纪律和政治规矩”主题，以“党内政治文化专题”为解析主线，按照党的十八大以来习近平同志关于治国理政新理念新思想新战略的要求，从政治文化角度解析党史上党内政治文化建设的重要意义，从而深层次地理解“严守党的政治纪律和政治规矩”。

讲堂结束后，在座团员青年积极提问互动，就本次讲堂主题与张教授进行了充分的交流，纷纷表示作为青年团员将在继承我党优良传统，在工作中严守党的政治纪律和政治规矩，做好新时代青年。

青年发展名师大讲堂是广州市团校致力打造的传统公益培训品牌，自2007年起开始举办，旨在“提供精神食粮，服务广州青年”。据主办方介绍，项目创立10年来开展理想信念、时事政治、经济管理、团干培养、文化艺术大讲堂60余期，邀请来自北京、上海、广州、港澳地区等地的知名专家学者开讲。