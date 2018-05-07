安徽建筑大学迎来60周年 扎实推进服务地方建设

5月5日上午，安徽建筑大学迎来60周年校园庆典。建校60年以来，该校累计培育出11万名优秀毕业生。校庆当天，该校通过举办政产学研合作签约及捐资捐赠仪式、政产学研合作论坛、校友工作论坛、学术报告会、师生作品展等系列活动，展示学校60周年发展历程。

校庆现场

60年栉风沐雨、自强不息，60年春华秋实、桃李芬芳。

5月5日上午，安徽建筑大学迎来60周年校园庆典。建校60年以来，该校累计培育出11万名优秀毕业生。校庆当天，该校通过举办政产学研合作签约及捐资捐赠仪式、政产学研合作论坛、校友工作论坛、学术报告会、师生作品展等系列活动，展示学校60周年发展历程。

当天，安徽建筑大学国际合作校方代表、政产学研合作代表、部分优秀校友，学校各学院(部)党政主要负责人、教职工及学生代表共400余人出席仪式，仪式由该校党委书记杨兵主持。

“60周年校庆是学校承前启后、继往开来的里程碑，是团结奋进、再创辉煌的新起点。”安徽建筑大学校党委副书记、校长方潜生表示，安徽建筑大学走过的60年，是几代人艰苦创业、自强不息的60年，是与国家和民族同发展、共命运的60年。60年的成就和辉煌，凝聚着全省各级领导的亲切关怀，饱含着海内外高校、社会各届的大力支持，满载着历届老领导、老专家、诸多校友的智慧与汗水，浸透着几代建大人的不懈努力和艰苦奋斗。

方潜生指出，面向未来，安徽建筑大学将以60周年校庆为契机，深刻把握新时代高等教育的战略定位和历史使命，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，积极创新政产学研合作模式，打造区域和行业创新驱动发展平台，加大社会服务力度，进一步提升服务现代化五大发展美好安徽建设的能力，以更加饱满的精神状态，更加求真务实的作风，更加扎实有效的工作，不断谱写安徽建筑大学新的美丽华章。

各届校友齐聚一堂

在当天安徽省住房和城乡建设部发来的贺信中便提到，安徽建筑大学建校60年来，为住房城乡建设事业培育输送了大批专业人才。作为一所特色鲜明的建筑类高等学府，同时也是安徽省与住建部的共建高校。该校校秉承“进德、弘毅、博学、善建”的校训精神，开拓进取，在促进行业科技进步、传承徽派建筑文化、推动地区经济建设和社会发展等方面做出了积极贡献。

“一日建大人，终生建大情。”该校优秀校友代表、铜陵市政协主席张梦生回顾了自己在母校的求学、成长经历。他表示，学校巨大的发展成就让他深受鼓舞、倍感振奋，并以身为建大学子而感到无比骄傲与自豪。以后无论走到哪里，身在何方，都将一如既往地关注母校的建设，支持母校的发展，用实际行动回报母校的培养和塑造。

政产学研单位代表上台与学校签约

作为当天校庆的重头戏，政产学研合作单位代表、阜阳市委常委、副市长刘劲松指出，安徽建筑大学是我省具有悠久历史和深厚底蕴的一所著名高校，素有“皖江建筑人才摇篮”的美誉，学校多项科研成果在重要领域中得以应用。期盼安徽建筑大学能够进一步深化与阜阳的合作交流，推动各项合作开花结果，实现互惠共赢。

在政产学研合作签约及捐资捐赠助学仪式后，该校政产学研合作论坛、校友论坛、院士论坛也分别举行。参与嘉宾、校友还饶有兴致地参观了该校校史馆和重点科研平台。