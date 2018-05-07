安徽大学创研院：努力打造国内一流新型智库

不久前，“中国智库索引”(简称CTTI)2017年度发展报告和CTTI来源智库名录最新版发布，安徽大学入选大学智库指数排名前50名高校，该校创研院入选高校智库综合评分前100名。此次共收录智库604家。

不久前，“中国智库索引”(简称CTTI)2017年度发展报告和CTTI来源智库名录最新版发布，安徽大学入选大学智库指数排名前50名高校，该校创研院入选高校智库综合评分前100名。此次共收录智库604家。

安徽大学创新发展研究院是省委宣传部批准的安徽省重点智库。运行一年多来，抢抓省委省政府“全创改”“双一流”建设重大战略机遇，聚焦“争一流、重服务、创特色”目标，围绕服务安徽创新型省份建设和省委省政府中心工作，聚焦创新热点，扎实开展应用研究，发挥智库功能，努力打造具有重要影响的国内一流新型智库。

聚焦创新战略研究。创研院秉持国际视野、国家需求、服务地方的理念，发挥安徽大学相关学科群综合优势，着眼于国家以及安徽经济社会发展的重点、热点、难点问题，研讨新问题、提出新思路、谋划新对策，为推动全方位协同创新、迭代创新和高效创新提供智力支持。2017年，创研院以“部门出题、智库解题”的形式，承担了省委宣传部组织的年度智库研究课题8项，占全省智库年度选题总量的1/4。目前各项研究成果已报送相关出题单位，有的已转化为党政机构的相应工作方案或文件。“新定居城镇少数民族群众交融问题研究”、“安徽演艺产业创新发展研究”等课题还获评优秀成果。

积极服务党政决策。2017年，安徽大学以“聚焦国家重大战略问题和加快建设五大发展美好安徽的重大问题，围绕省委省政府各阶段中心工作，致力于提供决策应用信息与建议，为美好安徽建设提供科学实用的智力支持”为宗旨，创办了《安大智库》。

《安大智库》着重围绕安徽省委省政府确定的建设现代化五大发展美好安徽战略部署与举措，组织、策划了一批基于实际调研、针对关键问题、突出创新谋略的决策建议报告，为党委政府提供了富有价值的咨询服务。《安大智库》迄今已编发29期，报送决策建议报告29篇，其中12篇获上级领导20人次的批示，获批示篇数占比43%；有的咨询建议得到领导的重视，指示有关方面加强研究、谋划政策；有的决策建议被党政部门采纳到制订发展规划、行动计划和政策文件中，转化为政策应用。

注重拓展对外合作。2017年5月，创研院承办宣传部门主办的“治国理政？闯出新路”论坛—“建设五大发展美好安徽”首次理论研讨会； 2017年12月，主办了以“聚焦创新驱动战略，服务国家科学中心”为主题的首届创新发展高峰论坛。论坛成果经整理报送党委政府，国内多家权威网站进行了报道，各界反响热烈并给予高度评价。

2017年安徽大学欧盟研究中心和拉美研究中心成功入选教育部度国别和区域研究中心备案名单，认领了教育部国别和区域研究课题4项；2016-2017年承担省外办国别和区域研究重点委托课题共12项。