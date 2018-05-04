华夏职院学生创业就业迈上新台阶

5月3日上午，广州华夏职业学院创新创业项目启动、工程宝华夏服务窗口挂牌仪式在广州华夏职业学院顺利举行。

5月3日上午，广州华夏职业学院创新创业项目启动、工程宝华夏服务窗口挂牌仪式在广州华夏职业学院顺利举行。广州华夏职业学院董事长欧阳少林、副董事长兼党委书记李曲生、校长邹建华、副校长王韶清，广州城建学院校长刘国生、广东工程宝科技有限公司总经理李少钊、广东工程宝科技有限公司运营总监何文成、同学们好网络科技有限公司总经理李站雯及华夏职业学院师生代表参加了本次揭牌仪式。

本次活动旨在打造全省校企合作落地成功的标杆案例，将具有思想性、前瞻性和指导性的创新型创业项目向社会各界、其他高校、学生进行展示，树立业界品牌知名度。

据悉，工程宝是一个IT服务+互联网的开放共享平台，而工程宝华夏服务窗口是广东工程宝科技有限公司与广州华夏职业学院合作共建的创新创业共享平台，为在校学生提供实训、实践、勤工俭学与创业就业共享平台，直接对接企业输送优质人才。

为了展示创新创业学院的窗口模式，现场还展开了手机、电脑免费贴膜，义诊维修等活动，吸引了众多师生驻足参观并参与互动，让师生们第一时间体验到工程宝服务窗口的创新成果和便利服务。

广州华夏职业学院校长邹建华在揭牌仪式上致辞表示，广州华夏职业学院携手广东工程宝科技有限公司启动创新创业项目，一定会进一步激发学生学习的兴趣和创新创业的主动性、积极性，一定会推动学生树立终身学习观念，一定会推动广大教师不断提升自己的素质、走一专多能的人才培养之路，这也标志着学校创新创业发展新阶段的到来。同时，本次启动仪式也是把握教育教学改革的先声，抢占改革制高点，提升学校建设水平的一次具有前瞻性的实践活动。

工程宝校企合作创新创业服务窗口的建立是学校发展的需要，更是企业发展的需要，是学校与企业优势互补，发挥资源优势的重要方式，不仅有利于学校与广东工程宝科技有限公司的项目合作，为企业输送更多有质量的人才，同时也为学校毕业生提供了创业就业平台，有利于增强大学生的动手实践能力和社会竞争能力。

广东工程宝董事长李少钊对本次揭牌仪式给予了积极肯定和感谢，并期待工程宝华夏服务窗口结出丰硕成果。

活动最后，在华夏师生的见证下，双方代表就战略合作及重点项目进行了揭牌并参观了工程宝华夏服务窗口，实地了解了学生创新创业项目情况。