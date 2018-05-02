安徽警官职业学院：积极创新警法技能型人才培养的新模式

4月24日，第五届“全国主流网络媒体安徽高校行”采访团走进安徽警官职业学院。在走访中记者了解到，安徽警官职业学院是安徽省第一所警法类高等职业院校。

4月24日，第五届“全国主流网络媒体安徽高校行”采访团走进安徽警官职业学院。在走访中记者了解到，安徽警官职业学院是安徽省第一所警法类高等职业院校。近年来安徽警官职业学院始终坚持“立足司法行政，面向政法系统，服务经济社会”办学定位和“以生为本，办学为民”办学理念，切实践行“个性办学、差异发展、彰显特色”发展思路，牢牢把握“改革、创新、务实”工作总基调，围绕中国特色安徽现代司法行政体系建设和高等职业教育发展总体要求，积极创新警法技能型人才培养的新模式，扎实推进内涵建设，着力提升办学水平，切实增强服务司法行政工作和经济社会发展能力，实现了办学实力的稳步提高。

创新人才培养模式改革机制

多年来，该校积极推动人才培养模式改革，创新人才培养的方式方法，从人才培养理念、教学培养过程、培养制度和培养质量评价体系等方面寻求突破，全局规划，系统改革。为加大“校企合作”、“工学结合”专业人才培养模式改革的力度，2012年学院发布了《关于制订和创新2012级各专业人才培养方案的指导性意见》，要求各专业制定“工学结合”人才培养模式改革实施方案。各专业在总结“工学结合”、“校企合作”育人机制的基础上，进一步总结凝练，建立了适合不同专业特点，体现“对接行业发展、促进校企共赢、保障学生就业”理念的人才培养新模式。如刑事执行等法律执行类专业提炼形成了以提升警察职业素质和实战能力培养为重心的“校局联盟、教学练战一体化”人才培养模式；法律文秘等法律实务类专业突出法律实务能力培养，创建了“校局联动、学做融合”的人才培养模式；计算机网络技术(网络安全方向)等电子信息类专业对接司法行政系统信息化建设与运用，总结凝练了“基技结合、警经相济”的人才培养模式。

创新人才培养方案优化机制

学院各专业以职业岗位群“工作职责、工作任务、工作流程”的分析为依据，基于工作过程系统设计和优化人才培养方案，形成了完善的方案制定与优化机制。各专业成立专业建设指导委员会，引入行业和企业专家、专业教师和毕业生代表参与人才培养方案的制定，以课程改革、师资队伍和实训基地建设为切入点，在职业分析的基础上对岗位群所需知识、技能和素质进行整合，明确专业人才培养目标；对就业岗位(群)所需职业素质、核心能力进行归纳，确定专业岗位的典型工作任务表；依据典型工作任务表确定行动领域，解析行动领域，确立关于学习领域、学习情境及课程体系的总体设计。

进一步修订完善专业人才培养方案

据悉，学院要求各专业根据高等职业教育规律和警法职业教育特色，不断创新人才培养机制，修订完善专业人才培养方案。2016年在近几年专业人才培养方案不断完善创新的基础上，根据上级教育主管部门的要求精神，启动了学分制改革，并将加强大学生社会责任的教育培养纳入人才培养方案。制定了《安徽警官职业学院学分制实施方案》和《安徽警官职业学院大学生社会责任教育培养方案》，从2016级开始实行学分制改革，要求各专业修订人才培养方案应结合学分制改革实施方案，坚持系统培养、多样成才，以人才培养模式创新为关键，完善人才培养方案，实施“学分制、菜单式、模块化、开放型”教学，关注学生职业生涯和可持续发展需要，促进学生德智体美全面发展，拓宽技术技能人才成长通道，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。同时，将社会责任教育培养纳入人才培养的全过程，并安排相应的课程(实践环节)支撑培养目标的实现。各专业在学分制教学计划中设置社会责任学分，鼓励学生参加学院或相关部门组织的社区服务、挂职锻炼、专业服务、公益劳动、文艺体育、慈善活动、志愿服务、公益活动等社会责任教育活动。学生在校学习期间参加各类社会责任教育活动可获得相应的社会责任学分，获得足够学分方可毕业。

围绕行业企业需求和岗位职业能力，全面深化课程改革

各专业围绕“全面构建项目驱动、任务导向的教学模式”目标，全面推进课程改革。通过到行业、企业调研，分析职业岗位能力要求和素质要求，确保专业教学要求与岗位素质、技能要求对接，真正实现以“素质育人”、“能力本位”设置课程，打破理论与实践相分离的二元课程结构，构建“理实一体”的新型课程模式。各专业基本形成了包含基础素质课、基础能力课、专业基础课、专业核心能力课和综合实训课的“五模块”课程体系，力求实现课程结构与岗位任务无缝对接，充分体现了“基础知识服务能力、能力依托实践、实践紧扣应用、应用面向一线”的高职教育理念。同时，参照相关职业资格标准，改革课堂教学内容，建立突出职业能力培养的课程标准，创新教学方法，规范教学基本要求。目前，学院已经形成以各专业核心课程为主干，基本涵盖所有公共基础课和专业课在内的课程标准体系。

近年来，学院以“质量工程建设”为抓手，构建以省级精品课程为龙头，以院级精品课程为骨干，涵盖不同层次、不同门类、开放共享的精品课程体系。现已建成和在建的省级精品课程和省级精品资源共享课程11门，司法部部级精品课程2门，院级精品课程和重点支持建设课程64门，27门课程实现教学资源网上开放。2015年，学院刑事执行、法律文秘两个专业的8名教师参加国家教学资源库建设项目，参与课程建设5门，其中负责建设课程1门。

实施人才强校战略，打造教师能力发展平台

为进一步加大双师素质教师队伍建设，学院出台了《“双师”素质教师队伍建设实施意见》和《专业教师到行业、企业实践(挂职)锻炼暂行办法》，鼓励教师参加相关专业技能培训和职业资格考试，学院每年均选派教师到司法行政单位、监所、法院、公安等政法一线以及与专业密切相关的企事业单位实践见习锻炼，专业教师与行业企业的密切度进一步增强。建立了以专业带头人为核心，骨干教师为重点，青年教师为支撑的层次清晰、结构合理的教学团队，积极打造“个体优秀、群体优化”新格局。学院现有省级教学团队5个，省级专业带头人2人，省级教学名师5人，省级教坛新秀6人；院级教学名师25人，院级教坛新秀12人，院级教学团队9个。

强化实践教学 培养学生实践能力和创新能力

目前，各专业初步建立了贯穿学生整个学习过程，教学内容前后衔接、循序渐进、层次分明的实践教学体系。形成了由校内实验实训、社会实践、毕业实习(顶岗实习)、毕业综合训练等环节组成的、相对独立于理论教学、具有明确教学要求和考核办法的完整实践教学过程。各专业实践教学课时比例均超过50%，专项综合实训课和实验实训大纲进一步健全和规范，自己开发或与行业、企业合作开发实验实训课教材40余本。社会调查、志愿服务、公益活动和勤工助学等形式多样的社会实践活动的扎实开展，成为实践教学环节的有益补充。

以“互联网+教学”为契机，打造数字化教学资源平台

该校高度重视现代信息技术在教学和管理中的运用，加大了校园网硬件建设，建立了完备的教务管理系统，进一步提高了教育教学管理水平和效率，较好地满足现代化、信息化教学的需要；建设了教学资源共享平台，上网开放教学资源27门，初步实现了日常多媒体教学、网络课程及资源的课内外应用与共享，进一步拓展了师生教与学的时间、空间；建设网络教学多媒体控制中心和数字化资源教学视听中心，为学院教学信息化工作跨越式发展提供了良好的软硬件平台。近年来，学院录制各类课程教学视频近80门，教师多媒体设备使用率从2007年的35%上升到目前的98%。学院教师多次在国家级、省级信息化教学大赛中获奖。

近年来，学院着力打造智慧课堂、智慧校园，积极推进运用现代科技手段，改革传统的教学方法，全面提高智能化技术水平的运用。2017年6月，与北京蓝墨云大数据技术研究院签署合作协议，成立“全国警官类职业院校移动云教学大数据研究中心”，标志着安徽警官职业学院将成为全国警官职业院校运用移动云教学大数据的研究中心。