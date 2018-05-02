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安徽大学对标“双一流”建设，科学谋划新作为

2018-05-02 10:17 来源：南方网
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4月23日，第五届全国网络媒体安徽高校行活动第一站走进安徽大学。座谈会上，该校的“双一流”建设的多方面改革规划、新举措和新作为，都让记者们赞叹不已。

科学规划“三步走”战略

到2020年，4个学科进入ESI全球排名前1%，材料科学学科进入ESI全球排名前5‰，一流学科建设取得重要进展，实现学校整体办学水平和实力全面提升，确立国内同类高校领先地位；到2030年，建校100年前后，基本建成国际知名国内一流高水平大学；到2050年，学校进入世界一流大学建设行列。

重点建设“3+1”研究平台

围绕建设材料科学与信息技术世界一流学科，学校成立物质科学与信息技术研究院；围绕建设徽学与中国传统文化世界一流培育学科，学校成立徽学与中国传统文化研究院；为发挥学校学科优势，积极培育新的世界一流学科增长点，学校建设创新发展战略研究院；为提升一流学科建设对国家区域经济社会发展的支撑度和贡献度，推进科研成果转化为现实生产力，学校与合肥市共建绿色产业创新研究院。

目前，学校已经成立了物质科学与信息技术研究院，组建了以刘文清院士为院长的领导班子，成立量子材料与物理研究所、能源材料与化学研究所、环境物理与技术研究所、光电信息与技术研究所、智能科学与网络安全研究所等科研分支机构，与中科院合肥物质科学研究院共同申报并获批了“环境监测技术与装备安徽省技术创新中心”，搭建了研究平台；通过“双聘”等模式，引进了院士、“杰青”“长江学者”等一批高层次人才，组建了研究团队，积极开展科学研究和拔尖创新人才培养。徽学与中国传统文化研究院、创新发展战略研究院即将挂牌成立，与合肥市共建的绿色产业创新研究院相关筹备工作已经就绪。

统筹实施“十三五”规划和综合改革

通过“双一流”建设，协同推进学校“十三五”规划和综合改革，充分发挥“双一流”建设在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面的牵引性、关键性作用，统筹推进人才培养、学科科研发展、社会服务、人事管理、开放办学、办学资源统筹共享、内部管理、党建和思想政治教育等八个方面改革任务和一流学科建设、思想政治教育质量提升、创新创业教育、中华优秀传统文化教育、高层次人才引育、青年教师培养、科技创新水平提升、新型智库建设、国际化办学能力提升、校园基础设施建设、智慧安大建设、校园文化建设等十二个专项计划。

通过“双一流”建设，形成一批具有科研创新能力的创新团队，培育一批重大科研项目，加大科研成果转移转化组织服务力度，打造科研成果转化与科技产业孵化创新链，推进科技成果“三权”改革，鼓励更多教师参与并实现成果转化。安徽大学光电感测创新团队充分利用省“全创改”试点单位机遇和“放管服”政策红利，联合中电科国元产业投资基金、合肥高新产业投资有限公司和安徽省开发投资有限公司，共同发起设立安徽至博科技股份有限公司（暂定名），以6项光电感测科技成果评估值5022万元入股，获公司55.8%的股份，学校将其中80%的股份奖励给光电感测创新团队，大大激发了科研人员从事科研成果转化积极性。

经过20余年“211工程”建设，学校已经成为国家和区域高层次人才培养和科研创新的重要力量，省属高校的排头兵和领头雁，在此基础上，学校又成功跻身国家“双一流”建设行列，实现学校教育事业发展新的跨越，奠定了面向未来发展的重要基础，学校将以“双一流”建设为引领，统筹推进“十三五”规划和综合改革，带动人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流水平和能力的全面提升，实现省委省政府对我校提出的“争一流、重服务、创特色”要求，确保“双一流”建设“进得去、站得住、干得好”。

编辑： 唐巧燕
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