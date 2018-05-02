强化原创研究，安大光电感测创新团队获发明专利17项

安徽大学光电感测创新团队依托光电信息获取与控制教育部重点实验室，长期以来旨在满足国防军事、公安、安全领域中的重大需求，已在光电感测方向形成鲜明特色，掌握了极窄线谱光纤激光技术、激光多普勒技术、光纤干涉技术等六大核心技术体系，研发出窄线宽光纤激光器、激光微振传感系统、光纤微振传感系统等八大优势科研成果系列。

安徽大学光电感测创新团队依托光电信息获取与控制教育部重点实验室，长期以来旨在满足国防军事、公安、安全领域中的重大需求，已在光电感测方向形成鲜明特色，掌握了极窄线谱光纤激光技术、激光多普勒技术、光纤干涉技术等六大核心技术体系，研发出窄线宽光纤激光器、激光微振传感系统、光纤微振传感系统等八大优势科研成果系列。和国内其他研发单位相比，在光电技侦领域研发装备种类最多，覆盖面最广，具备了核心竞争力，已处于国内领先地位。近几年来承担了多项国家重点研究项目，将光电感测技术进一步向深海、深地和深空领域拓展。

2012年依托光电感测创新团队，安徽大学与安徽省公安厅联合共建了“公安技侦光电技术与工程专业实验室”，同年通过了公安部技侦设备列装合作单位资格审查。经公安部十二局批准，于2015年成立了“安徽省公安厅光电技术技侦专业实验室”。目前已有5种型号设备进入公安部列装目录，其中基于激光微振传感技术的装备作为“推优产品”在全国推广；基于光纤微振传感技术的一项装备获得2011年第四届全国公安技侦技术革新成果一等奖和2014年公安部科学技术二等奖，2016年获公安部推荐，入围国家科技进步二等奖的申报；在2016年公安部主办的全国技侦装备创意大赛中，由实验室策划的三项创意全部入围，安徽省公安厅获得全国第一名的好成绩。激光测振装备产品性能国内第一，国际领先，2016年受邀参加了杭州G20峰会安保工作，2017年受邀参加了厦门金砖国家峰会安保工作。

强化原创研究 承担重大项目

实验室坚持基础研究与原创开发并重，近三年发表SCI/EI论文55篇，其中1区4篇，2区15篇，获发明专利17项；牵头承担国家重点研发计划项目1项，合作承担国家重大科研仪器研制项目1项、国家重点研发计划项目1项。其中作为牵头单位承担国家重点研发计划项目在安徽省属高校中尚属首次。

牵头承担的国家重点研发计划项目，将激光多普勒技术应用于深海测量领域。研究成果将填补国内外该类测量技术的空白，有利于促进我国相关仪器装备研发水平的提升，带动光电测量仪器装备行业发展和核心竞争力的提高。为海底热液输出物质通量分析、热液成矿条件和成矿速率勘测提供重要参考，科学价值重大。本项目的实施应用将有助于国家开发、利用海洋资源，以期在新的国际竞争中占据战略高地。

合作承担的国家重大科研仪器研制项目，将光纤传感技术服务于煤矿、隧道安全等领域。目前国内煤矿井下运行的微震监测系统主要从波兰、加拿大、南非等国引进。通过本项目的实施，将形成我国唯一拥有完全自主知识产权的全光纤、本安型微震监测硬件设备和定位软件系统。该设备可以广泛应用于煤矿、金属矿山、边坡、隧道桥梁等领域，可预见相关市场容量将达到数百亿元规模。

创新驱动发展 推进成果转化

为积极响应国家创新驱动发展战略，促进成果转化，打破国外技术封锁，服务国家重大需求，形成国家相关领域的核心竞争力，安徽大学光电感测创新团队基于四项发明专利和两项专有技术，对拥有自主知识产权的相关高科技成果和核心技术实施成果转化，预评估值约5000元万作价入股，联合国元集团投资机构与合肥高新建设投资集团公司等，2017年12月共同发起设立了股份有限公司，落户合肥高新技术开发区。

成立的公司以成为中国高端光、电传感与测量核心骨干企业为目标，致力于服务国家安全、煤矿矿山隧道等公共安全，辐射深海深空等海洋与航空航天领域，面向世界科技前沿、面向国家战略、面向国民经济主战场，实施“军民融合、警民结合、民品为主”产品战略，创立高端光电测量和智能感测领域的中国品牌，为我国智能制造和传统行业升级换代提供核心技术支撑，形成国际一流竞争力。作为省属高校此种类型高科技成果转化的第一例，其社会效益显著，为安徽省省属高校的科技成果转化起到引领和示范作用。