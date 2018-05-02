南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>教育快讯

安徽大学：积极探索开放多样化的研究生联合培养模式

2018-05-02 10:17 来源：南方网
字号减小 字号增大

与科研院所联合培养研究生

2017年与中国科学院微生物研究所、军事医学科学院、中国科学院广州生物医药与健康研究院等7个单位联合培养58名研究生，累计培养325名研究生。迄今已有5届联培研究生完成学业，顺利毕业。联培生发表高水平的学术论文上百篇，其中不乏Nature、Autophagy、Cell Research、Cell Stem Cell等领域类顶尖刊物；更有不少毕业生进入高水平院校和科研院所继续攻读博士深造。

与地方政府共建研究生培养创新基地

近三年来年向太湖、庐江、休宁等8个创新基地选派研究生，累计选派研究生257人，涉及法学、经济学、公共管理、工商管理、新闻学、社会学等多个学科。联培研究生为地方政府提供研究报告400余篇，争取地方政府资金支持400余万元，并有6名联合培养研究生毕业后留在创新基地工作。这种培养模式被《光明日报》等中央媒体誉为“安大模式”。

与地方政府共建博士研究生实践服务工作站

2014年10月，安大博士团泗县工作站成功设立并投入运行，开创了我校研究生实践培养的新模式。在泗县工作站的基础上，2016年新建庐江工作站，2017年新建大通工作站。安大博士团选派在校博士生组团赴地方进行实地调研和科技服务，采用巡回报告、实地考察、座谈交流等形式，向机关、企业、学校、乡镇等传播当今最新的科技信息，为地方经济建设和社会发展提供科技智力支持。

目前，安大博士团已累计招募团员50多名，服务足迹涉及定远县、泗县、宿州市、安庆市、庐江县，开展调研服务活动30余场次，立项课题10余项，解决经济、环保、教育、生产等技术问题20余个。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
教育快讯

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
女生读研会输掉人生？“狐狸”也是这么说…
五一小长假最后一天 广州火车站迎来大批返…
吉利博瑞GE白车实拍_新闻头条_南方网
唱响新时代“中国梦劳动美”最强音_南方原…
广东省今明将迎来雷雨天气_广东精选_南方网
东北边境小城丹东楼市探营：两天暴涨五成_…
广东茂名3名企业主涉嫌行贿被留置调查_反…
江门：以更高标准更严要求谋划高质量发展 …
九价疫苗终于来了！宫颈癌疫苗市场热度走…
广东治安户政微信服务公众号上线_广东精选…
推荐

新政策@广东人：影响你的钱包和工作

千万别随意借医保卡给别人买药，连家人也不行！

挤到质壁分离！看完这些热搜景区，广东人笑了……

电梯惊魂！深圳女子电梯内遭遇八旬老伯“咸猪手”

吃货妈妈偷溜出门吃宵夜，结果孩子半夜醒来……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235