安徽大学：积极探索开放多样化的研究生联合培养模式

目前，安大博士团已累计招募团员50多名，服务足迹涉及定远县、泗县、宿州市、安庆市、庐江县，开展调研服务活动30余场次，立项课题10余项，解决经济、环保、教育、生产等技术问题20余个。

与科研院所联合培养研究生

2017年与中国科学院微生物研究所、军事医学科学院、中国科学院广州生物医药与健康研究院等7个单位联合培养58名研究生，累计培养325名研究生。迄今已有5届联培研究生完成学业，顺利毕业。联培生发表高水平的学术论文上百篇，其中不乏Nature、Autophagy、Cell Research、Cell Stem Cell等领域类顶尖刊物；更有不少毕业生进入高水平院校和科研院所继续攻读博士深造。

与地方政府共建研究生培养创新基地

近三年来年向太湖、庐江、休宁等8个创新基地选派研究生，累计选派研究生257人，涉及法学、经济学、公共管理、工商管理、新闻学、社会学等多个学科。联培研究生为地方政府提供研究报告400余篇，争取地方政府资金支持400余万元，并有6名联合培养研究生毕业后留在创新基地工作。这种培养模式被《光明日报》等中央媒体誉为“安大模式”。

与地方政府共建博士研究生实践服务工作站

2014年10月，安大博士团泗县工作站成功设立并投入运行，开创了我校研究生实践培养的新模式。在泗县工作站的基础上，2016年新建庐江工作站，2017年新建大通工作站。安大博士团选派在校博士生组团赴地方进行实地调研和科技服务，采用巡回报告、实地考察、座谈交流等形式，向机关、企业、学校、乡镇等传播当今最新的科技信息，为地方经济建设和社会发展提供科技智力支持。

目前，安大博士团已累计招募团员50多名，服务足迹涉及定远县、泗县、宿州市、安庆市、庐江县，开展调研服务活动30余场次，立项课题10余项，解决经济、环保、教育、生产等技术问题20余个。