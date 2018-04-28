全国主流网络媒体走进安徽老乡鸡 探寻“鸡”密

4月26日，来自全国20余家主流网络媒体走进安徽老乡鸡中央厨房，探寻安徽龙头企业成功发展的背后机密。此次活动由中安在线新徽商网主办。

4月26日，来自全国20余家主流网络媒体走进安徽老乡鸡中央厨房，探寻安徽龙头企业成功发展的背后机密。此次活动由中安在线新徽商网主办。

提到餐饮行业最先想到的便是食品安全生产。当天，采访团跟随工作人员一起，按规定戴上帽子、口罩、鞋套，穿上专用外套，经过杀菌和风吹后，走进老乡鸡中央厨房，亲眼见证了流水线一体化生产模式的高效与严格。就其招牌菜品香辣鸡杂来说，老乡鸡自主研发了一套流水线系统，由人工进行首次清洗挑选后，再由流水线进行高温熏蒸杀毒、低温冷却及水分沥干等步骤，最后进行分发包装。每一个流程均做到一丝不苟，高效快速的同时又保证其口感风味。

中央厨房内原材料展示区

据了解，老乡鸡中央厨房的功能是将原料加工成半成品，供餐厅使用。与绝大多数中式快餐不同的是，老乡鸡餐厅所有菜品均使用生制半成品加工而成，在解决产品标准化的同时，也解决了因标准化牺牲口味和营养的缺点。

在食品安全管理体系方面，老乡鸡有着其独到的见解。“食品安全管理体系，这实际上是一套预防性的体系，对企业来说，它承担着非常重要的作用。”老乡鸡品质管理总监李新林说道。目前，老乡鸡采用的食品安全管理措施被概括为“5S”，即清扫、清洁、整理、整顿和人员素养。这套食品安全体系是依据ISO22000建立的，这也是目前国际上流行的对餐饮企业的管理办法。而要实现这套管理体系，两个先决条件必不可少，这就是卫生标准操作程序(SSOP)以及良好操作规范(GMP)，后者对企业的环境卫生、生产、工艺和人员都有具体、严格的要求。

老乡鸡餐厅一角，所用调料对外公开。

标准化，严格化，高端化。老乡鸡从食材的选择源头开始，便执行严格标准。其爆款菜品梅菜扣肉，其中梅菜来自于浙江绍兴县的农户手中，扣肉则需要用挑选严格的五花肉，经过数小时的特制酱料卤入味、切片。再小到所购置的调料，老乡鸡仅采购国内一线品牌产品，保障高品质的菜品。“正是对于源头的高品质要求才有后来的好评如潮。”李新林表示。

老乡鸡工作人员在配菜

同时，当天采访团还走进老乡鸡的实验餐厅店，就其新亮点——全透明厨房进行了深入了解。后厨整洁程度、员工配餐、机器化操作……这些，顾客都可以通过全透明厨房进行全面了解。全透明厨房是老乡鸡第四代餐厅的一大亮点，以往三代餐厅的鸡汤是在后厨蒸制，员工看不到操作流程。而现在，土鸡在吧台上现切现炖，这样不仅可以保持鸡汤的新鲜感，而且能够给顾客更直观的感受，全过程的直观展示，这也与老乡鸡一直坚持的“干净、好吃”的理念相呼应。

采访团体验菜品

此外，第四代餐厅还引用了智能蒸柜、KDS系统以及估清屏等智能设备，其中，KDS系统避免了收银员喊餐的麻烦，使员工操作起来更加便捷。估清屏则是保证菜品的新鲜，避免出现超时菜。

每一次的转变都是一个新的起点。下一步，老乡鸡规划积极开拓南京、武汉等地区的市场。同时，针对现下外卖行业的不断壮大，通过外卖平台创新便民措施也在其规划当中。