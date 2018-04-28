“文明交通”2018小黄帽进校园主题活动之---平安浈江

4月26日下午，由中共韶关市浈江区委员会、浈江区人民政府主办的“我为创建平安浈江添光彩暨交通安全‘小黄帽’进校园启动仪式”在浈江区实验学校顺利举行。

4月26日下午，由中共韶关市浈江区委员会、浈江区人民政府主办的“我为创建平安浈江添光彩暨交通安全‘小黄帽’进校园启动仪式”在浈江区实验学校顺利举行，出席本次活动的有中共广东省委宣传部原副部长、省社科院原党组书记、省红绿灯交通救助基金会名誉理事长李子彪先生，广东省红绿灯交通救助基金会秘书长王剑，南方新闻网主编杨丽，韶关市文明办副主任叶志雄，韶关市教育局副局长曾楚清，中共韶关市浈江区委书记刘祥锋，政协韶关市浈江区委员会主席黄德乔，韶关市浈江区委副书记罗永东等区有关领导，爱心企业代表、学校校长、师生和家长代表约600人参加。

活动现场

领导和嘉宾齐按启动球，拉开活动帷幕

中共韶关市浈江区委副书记罗永东致辞

活动在执信幼儿园孩子们表演的舞蹈《牛妞妞》中开始，中共韶关市浈江区委副书记罗永东致辞。近年来，浈江区在韶关市委，市政府的正确领导下，紧紧围绕“善美之城，文明韶关”这一品牌，开展了一系列的创建活动。全区的环境和人民的文明素质都得到了不断提高，这些成绩是每一位浈江人民投身创文工作的实际行动和践行十九大精神的有力证明。

创建文明城市，平安是基础，安全是保障。当前，浈江区正深入推进平安浈江建社工作，大力开展了社会治安重点治理”百日攻坚“工作，现已形成了“自下而上，从小到大，层层创建，逐级推动”的平安建设创建体系。为提高青少年交通安全意识，通过“小手牵大手”提高全民文明素质，助推创建全国文明城市。

活动现场：执信幼儿园孩子们表演的舞蹈《牛妞妞》

“小交警”们在交警叔叔的指导下表演交通手势指挥操

韶关市公安局浈江分局政委刘建民向几位“浈江小交警”进行授旗

会上，学生代表宣读了文明交通倡议书，并进行了“我为创建平安浈江添光彩”主题演讲展示。交通安全有奖知识问答环节更是得到了学生们的积极参与。最后，中共韶关市浈江区委书记刘祥锋和几位领导、嘉宾共同按下启动球，意味着浈江区交通安全“小黄帽”进校园活动正式启动。

优秀选手现场演讲比赛

学生代表宣读倡议书

此次活动将面向全区学生推广，包括“十个一”的内容，分别是：举行一次集中启动仪式、召开一次交通安全主题教育班会、发放一份《“小黄帽”交通安全宣传手册》、举办一次交通知识宣传比赛、召开一次上下学交通安全家长会、开展一次校车安全疏散演练、组织一次“小手拉大手”社会实践活动、建立一批学校交通劝导站、培训一批合格“小交警”、开展一次评比表彰活动。

通过开展交通安全“小黄帽”进校园系列活动，将进一步净化校园周边道路交通秩序，加强中小学生交通安全意识，真正做到“教育一个学生、带动一个家庭、文明整个社会”。

本次活动得到了许多爱心单位和企业的大力支持

【小黄帽】的标志有什么含义，又有什么作用呢？下面就给你普及一下！

“小黄帽”的标志是浈江自行设计的，主色调为绿色，绿色是生命的颜色。图标中的爱心和托起的双手代表着浈江区委区政府对青少年的关心和呵护。文字“交通安全伴我行”代表着区委区政府对青少年的殷切希望。帽子两侧有反光条，即使在光线不足的地方，也可清晰看到。佩戴小黄帽可引起路人和司机的注意，预防和减少交通事故的发生。