5月首场高招会，抢票开始啦！

“2018年广东高考招生咨询会”已经启动啦！5月的场次已经确定，接下来的抢票环节，您准备好了吗？

高考临近，考生们忙于备战高考，同时，家长们也已进入了焦虑期。如何选择高校？如何参与“631”综评考试？如何应对新高考改革？如何填报高考志愿？......这一系列地问题困扰了不少家长及考生。别着急，“2018年广东高考招生咨询会”已经启动啦！5月的场次已经确定，接下来的抢票环节，您准备好了吗？

活动亮点

1、参与高校数量历年之最

本次活动将邀请对外经贸大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东财经大学、广东警官学院、汕头大学、北京师范大学珠海分校、吉林大学珠海学院、哈尔滨工业大学（深圳）、香港中文大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）、宁波诺丁汉大学、广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学等高校参与，参与高校的数量为历年之最。其中，对外经贸大学、广东外语外贸大学、吉林大学珠海学院、哈尔滨工业大学（深圳）、宁波诺丁汉大学、深圳北理莫斯科大学等为首年参与南方报业传媒集团主办的高考招生咨询会。

２、专家讲解历年之最

除了高校宣讲以外，我们还邀请到高考志愿填报指导老师、国家级心理咨询老师、职业生涯规划导师等领域的专家学者，到场面授机宜，与考生家长面对面交流，提供指导意见。

3、特增设珠三角分会场

“广东高考招生咨询会”至今已举办第四届，2018年，首场活动我们特设“广州主会场”+“佛山分会场”，两大会场现场都迎来众多家长前来咨询，场面十分火爆，四场活动座无虚席，气氛热烈。

为服务更多的考生及家长，接下来，我们将在东莞、惠州等举办分会场，敬请期待。

４、报网端全媒体融合报道

2018年，我们充分发挥报网端融媒体报道的优势，全面整合南方网、南方日报、南方plus的优质采编资源，形成媒体报道矩阵。

5月首场活动报名启动

4月高招会首场活动已于4月21、22日分别在广州、佛山启动！参会家长超过1500人，场面非常火爆。

5月6日上午， 香港中文大学（深圳）专场 宣讲活动将在佛山举办专场宣讲活动！

这次就不要错过了哦～

活动时间

5月6日上午9:30-12:00

活动地点

佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆多功能厅（金融高新区地铁站A出口）

抢票方式

1、关注“广东考试”（ID：gdks_nfw）微信公众号。

请扫描关注“广东考试”二维码

票数有限，领完即止

2、点击下方菜单栏“高招会-佛山3”免费领取5月6日上午场【香港中文大学（深圳）】活动门票。