2018年“全国主流网络媒体安徽高校行”23日启动

由安徽新媒体集团主办的第五届“全国主流网络媒体安徽高校行”活动将于4月23日在安徽大学启动。

中安在线讯、中安新闻客户端讯 由安徽新媒体集团主办的第五届“全国主流网络媒体安徽高校行”活动将于4月23日在安徽大学启动。

参与本次“高校行”采访活动的媒体有新华网、中新社、中国网、中国青年网、重庆华龙网、四川新闻网、云南网、广东南方网、福建东南网、广西新闻网、山西新闻网、湖北荆楚网、中国江西网、山东大众网、浙江在线、每日甘肃网等20余家主流网络媒体。

“媒体行”将分别走安徽大学、安徽建筑大学、安徽三联学院、安徽警官职业学院、合肥职业技术学院，聚焦各高校在立德树人、高水平大学建设、主动融入国家战略、服务地方经济社会发展、人才培养等方面的成果，通过实地探访深入挖掘安徽高等教育改革实践的新亮点，凝聚全国网媒力量展现安徽高校教育成就。

据悉，自2014年至今，“全国主流网络媒体安徽高校行”活动，已成功举办了四届。在前四届的活动中，来自全国各地的20余家主流网络媒体先后走访了中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽农业大学、安徽建筑大学、池州学院、巢湖学院、安徽三联学院、安徽警官职业学院、合肥职业技术学院等十余所安徽高等学府。