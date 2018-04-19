博实乐联手加诚博教打造美国升学战略高地！

2018年4月，博实乐教育集团联手加诚博教打造北美升学战略高地，成为美国百强大学预备学校！学生入读博实乐旗下国际高中，无需托福雅思即可获美国百强大学预录取，优秀学生有机会获得奖学金。

美国大学U.S.News排名前100强含金量极高，是公认最难的出国留学申请。2018年4月，博实乐教育集团联手加诚博教打造北美升学战略高地，成为美国百强大学预备学校！学生入读博实乐旗下国际高中，无需托福雅思即可获美国百强大学预录取，优秀学生有机会获得奖学金。

博实乐教育集团旗下有6所国际学校（广东碧桂园学校、江苏句容碧桂园学校、惠州十里银滩学校、兰州碧桂园学校、长沙宁乡碧桂园学校、贵阳花溪碧桂园国际学校）， 2017届DP/AP/A-Level毕业生87%升读QS世界50强大学、U.S. News全美50强大学及专业前5名校。2018届常春藤＋项目逾90%获U.S.News全美30强大学录取，美国顶尖名校offer越收越多、越收越优，实现英国上“牛剑”，美国进“藤校”的好成绩！

中国最大K12教育集团博实乐在纽交所上市

加诚博教，成立于2008年，是一家大型的国际化国际教育企业，在全球5个国家16个城市提供服务，中国总部位于北京，在美国洛杉矶、纽约，加拿大多伦多、温哥华设立全球中心。加诚博教拥有全球领先的海外院校资源网络，海外院校成员包括3000多所世界级大学和中学，合作大学包括美国加州大学伯克利分校，南加州大学，加州大学洛杉矶分校，加州大学尔湾分校，纽约大学，波士顿大学，迈阿密大学，美国东北大学，弗吉尼亚理工大学，加拿大多伦多大学，英国杜伦大学，拉夫堡大学，兰卡斯特大学等，每年为上万名学生办理全球升学，学生遍布全球顶尖名校。

日前，加诚博教已经与美国学之光教育（Shorelight Education）达成协议，学生只要进入合作高中，并且成绩达到要求，就可以被学之光教育成员美国百强大学预录取。学生可以通过在线测试，免托福雅思考试。此项在线考试可以在博实乐旗下国际高中随时举行。此外学之光教育和博实乐还建立了百万奖学金基金，为优秀的博实乐国际考毕业生申请学之光教育合作大学提供高额奖学金。

学之光教育，总部在美国教育名城波士顿，致力于全球国际教育创新发展，现已成为全球顶尖教育集团。学之光教育的成员大学遍布全美，包括多所全美百强高校，例如，加州大学洛杉矶分校，美利坚大学，奥本大学，犹他大学，南卡罗莱纳大学，太平洋大学，堪萨斯大学，代顿大学等。目前成员院校提供超过1,870多个学位课程， 所有成员大学的商学院均获权威商学院认证机构AACSB的权威认证，且所有院校都开设STEM相关专业，满足学生在追求梦想和职业发展道路上的一切可能选择。