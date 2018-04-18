立法，如何深入影响学前教育？

“我们正在调研，会同有关部门抓紧起草学前教育法，这个事我们要加快进度。”十三届全国人大一次会议记者会上，教育部部长陈宝生就学前教育问题答记者问时说道。

“我们正在调研，会同有关部门抓紧起草学前教育法，这个事我们要加快进度。”十三届全国人大一次会议记者会上，教育部部长陈宝生就学前教育问题答记者问时说道。在今年全国两会上，学前教育立法也是很多代表关心的话题。

实际上，早在去年年底学前教育立法就已经进入了全国人大的立法视野。

2017年12月27日，十二届全国人大常委会第三十一次会议第四次全体会议上表决通过《全国人民代表大会教育科学文化卫生委员会关于第十二届全国人民代表大会第五次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》，广受关注的学前教育立法已列入十二届全国人大常委会立法规划或年度立法计划。

学前教育立法对老百姓关注的入园难、入园贵会带来哪些实际影响？对学前教育事业将有什么切实改变？

千呼万唤，何时“始出来”？

呼吁出台一部专门针对学前教育的法律的声音一直没有停息。尤其是每年两会期间，但凡涉及学前教育的话题往往成为媒体和自媒体上的“爆款”。

全国人大教科文卫委员会教育室主任叶齐炼做了一个统计，2017年是十二届全国人大最后一年，这一年关于学前教育方面的议案是33件，如果一个议案必须有30名代表才能提出做议案，那就是接近1000人次人大代表在几次会议上，提出了学前教育的立案，所以可以看出，立法的重要性和全国人大代表的关注。

“这个问题很重要。所以我年年都提。”江苏省教育厅原厅长沈健说。从2010年起，连续四年会提交议案，建议制定学前教育法。并且，每年都会认真地对议案内容进行补充、修改。

实际上，早在2000年，民进中央就提出要用立法保障学前教育发展的提案。

据了解，目前我国专门规范学前教育的法规和规章仅有1986年出台的《幼儿园管理条例》和1996年出台的《幼儿园工作规程》。这些规定出台时间较早。虽然2010年国务院颁布了《关于当前发展学前教育的若干意见》（俗称学前教育“国十条”），但这些条例、规程和意见仅仅是一些行政规定，缺乏法律的权威性和约束力。

在2011年2月的教育部新闻通气会上，时任基础教育二司副司长李天顺表示，期待着学前教育立法的尽快出台，“不要小看一部法的作用，最简单的例子，你看看《义务教育法》出台后，义务教育得到多么大的发展就可以知道”。2006年，《义务教育法》颁布以后，义务教育不仅在量上达到了基本全覆盖，而且质上有了根本的提高，教学条件明显改善。他期待着，学前教育也能因为一部法律得到质的提升。

2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》就提出，根据经济社会发展和教育改革的需要，制定有关学前教育等法律。尽管如此，在当时大家的共识是，立法并不成熟。“现在学前教育的发展形势下，立法时机已经日趋成熟了。”教育部政法司副司长王大泉说。

“成熟”的标志，在王大泉看来，是各地出台了二十多个地方性法规和规章，为规范学前教育和立法积累了经验。

据统计，截至目前，有法律效力的23部有关学前教育的法律法规中，地方的法律就有15部，其他的8部是地方政府的规章。

2010年，合肥市被国务院批准为学前教育体制机制改革试点市。试点工作开展三年多来，合肥市在资源拓展、经费投入、教师队伍建设、管理规范等方面先后出台20份文件，全力推进学前教育体制机制改革，在有效缓解入园难、入园贵方面取得重要成果。

尽管如此，这些法规或者规章层级只局限于当地，没有办法实现全国的普适性。同时这些规定比较零碎，缺乏系统性。

这几年一直呼吁学前教育立法的最高人民法院行政审判庭副庭长王敬波说：“学前教育事业是全国性的问题，靠地方立法很难解决，所以一定要从国家的层面进行统一的单独立法，才能解决学前教育发展当中遇到的各种困境。”

前不久由北京卓亚经济社会发展研究中心联合有关单位举办的“学前教育改革与发展论坛暨中国学前教育专题研讨会”上，这一话题引发热议。

中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲表示，2015年全国人大常委会修改教育法，专门对学前教育作出了规定，明确国家制定学前教育的标准，加快普及学前教育构建覆盖城乡，特别是农村学前教育公共服务体系，要求各级人民政府应当采取措施为适龄儿童接受学前教育提供条件和支持。