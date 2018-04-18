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2018年全国职业院校技能大赛5月举行

2018-04-18 09:27 来源：中国教育报
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　　4月17日，2018年全国职业院校技能大赛筹备工作会议在天津召开。记者从会上获悉，2018年全国职业院校技能大赛将从5月6日起在天津、北京、广东、甘肃等23个省市地区陆续展开。

　　本届大赛与往年相比，赛区布局进一步扩大，增加了很多西部省份。大赛共设置76项比赛，另外设置行业特色赛8项，表演赛1项。天津主赛区共承办20项比赛，中华优秀传统文化艺术表演赛也将同时在天津举办。大赛更注重团队合作，79%为团体比赛，90%以上的赛项将职业素养纳入考核范围。

　　据介绍，2018年全国职业院校技能大赛紧密对接新产业、新技术、新业态发展。赛项涉及智能制造、高端装备、信息技术、新能源等新产业、新业态近30项，占全部赛项近40%，包括工业机器人技术应用、制造单元智能化改造与集成技术、云计算技术与应用、新能源汽车技术与服务等；涉及健康生活、绿色环保的赛项近10项，包括大气环境监测与治理技术、风光互补发电系统安装与调试等。

　　本届大赛还将围绕“职教改革四十年、产教融合育工匠”主题，举办改革开放40年中国职业教育发展成就展、“脱贫攻坚·职教帮扶”工作纪实展暨职业教育协同创新发展论坛、中华优秀传统文化艺术表演赛等20项重点活动。

编辑： 唐巧燕
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