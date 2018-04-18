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优秀传统文化进校园，这样“圈粉”

2018-04-18 04:47 来源：人民日报 赵婀娜 杨 宁 毛殷平
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　　今年的全国两会上，教育部部长陈宝生表示优秀传统文化进校园是固本工程、铸魂工程、打底色的工程。早在2014年教育部就印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，优秀传统文化进校园与进课堂工作得到高度重视。

　　但不少学校在实践中，遇到了缺师资、缺教材，碎片化、不系统，重知识、轻兴趣，课时紧、难安排，家校分、衔接难等问题。此外，由于尚未有统一的实施规划，不同地区和学校发展不平衡的问题也不容忽视。优秀传统文化进校园的整体进度如何，有哪些新鲜做法，一线教师有哪些体验，专家有何破解难题的良策？记者进行了调查。

　　要让优秀传统文化教育更全面、系统、可持续，课堂是最好载体

　　日前，北师大京师附小，一个一年级班级举行了一节名为“百善孝为先”的主题班会。

　　课堂上，教师首先带领学生朗读《弟子规》，继而向学生讲解了“孝”字的汉字构形和古今演变过程。随后，学生和家长穿戴汉服共同体悟汉文帝“亲尝汤药”的故事，教师则通过多媒体展示黄香温席的故事。最后，学生们承诺每天帮父母做一件力所能及的小事，并亲手制作卡片、临摹“孝”字。20分钟的课程，形式丰富多样，帮助学生更深刻地领会“孝”的内涵。

　　这节课只是学校《汉字与美德》校本课程中的一讲。《汉字与美德》系列课程从汉字切入，将“孝悌忠信礼义廉耻”8个汉字和传统文化知识融入6个年级的课程，其活泼的形式受到学生和家长的欢迎。

　　“课堂是传统文化传承的主阵地，推广优秀传统文化的不应只是开展大型活动，学校要从办好活动转向办好课程，让传统文化不仅走进学校，更要走进课堂。”京师附小校长郝雅玲认为，活动是一时的，课堂则更长效。要让传统文化教育更加全面、系统、可持续，课堂是最好的载体。

　　然而，有专家认为以往的传统文化课程或多或少存在不足。比如，有些忽视了学生的知识接受能力，不能按照年级循序渐进，进而给学生带来负担；有些授课方式不够灵活，未能让学生真正参与其中，让学生感觉枯燥无味；有些则过度强调技能，忽略文化内涵的挖掘，不能给学生带来真正的启迪和引导等。

　　2016年秋季学期，教育部组织专家编写的义务教育阶段语文、历史等科目的教材已经强化了优秀文化教育的内容，并投入使用，高中各学科教材编写修订工作正在进行。如何在教材编写中进一步增加传统文化研究学者力量，开展深入研究，进一步加强中华优秀传统文化内涵，是关系传统文化进校园、进课堂实施效果的重要内容。“要让传统文化走进课堂、引发学生兴趣，就要基于学生特点、学校特长、当地文化特色，精心设计课程内容。学校层面要对传统文化有一个整体思路，选好切入点，确保前期有设计，后期有提升。”郝雅玲表示，希望能有更高水平的教材和校本课程，确保在课堂上将传统文化最精华的部分以最好的方式呈现给学生。

编辑： 唐巧燕
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