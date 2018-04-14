品牌南海掀起热潮 智能制造引广大学子关注

4月13日晚，由中共佛山市南海区委宣传部和南方报业传媒集团共同主办的“我为南海代言”知识竞赛广州大学线下决赛成功举行。20名从初赛中脱颖而出的选手经过三轮的激烈角逐，最终来自揭阳的大三选手陈凌宇勇夺冠军，取得广州大学“南海代言人”称号。

南方网讯（记者/陈伟峰）4月13日晚，由中共佛山市南海区委宣传部和南方报业传媒集团共同主办的“我为南海代言”知识竞赛广州大学线下决赛成功举行。20名从初赛中脱颖而出的选手经过三轮的激烈角逐，最终来自揭阳的大三选手陈凌宇勇夺冠军，取得广州大学“南海代言人”称号。

决赛当晚，选手比拼共分三个环节，第一个环节为轮流答题，第二个环节为抢答，第三个环节是主题演讲。竞答题目内容涵盖南海的社会经济热点、城市建设规划、文创旅游特色等多个方面。观众席上座无虚席，不少同学即便站在边上，也要坚持观看完整场比赛，为选手加油鼓劲。

陈凌宇夺冠后表示，为了准备这场比赛他赛前数天都在浏览关于南海的新闻，特别是上南方网搜索关于佛山南海的信息，顺便也看了之前其他场次的比赛回放。他认为南海是一个很有魅力的地方，很多方面都很出色。两年前他曾去过南海西樵山和千灯湖旅游，当时还没对南海形成一个整体的印象。

“经过这次比赛，我发现我们电气工程专业很符合南海智能制造的主题，比如我们电气工程里有一个工业自动化的领域，南海的高新企业都符合这个专业的方向。而且南海近年来有很多新兴产业，以后可以多向同学们介绍，毕业后我本人也会考虑到南海发展。”陈凌宇说。

据了解，近年来“智能制造”被南海明确为新兴产业培育的主攻方向。南海提出，要依托珠江西岸装备制造产业创新基地，大力发展高端装备制造业，重点在高端装备产业关键零部件和智能基础装备领域掌控话语权。同时，南海争取在汽车制造、新材料、生物医药、节能环保、机器人、3D打印等重点领域取得突破，培育一批创新能力和智造能力领先的产业集群，着力实施机器人“百千万工程”，加快建设全国机器人集成创新中心，打响“南海智造”品牌。

来自珠海的陈莹文取得第三名，她只在小学的时候去过南海一次，当时最主要的印象是西樵山的大观音。赛前陈莹文通过百度了解到了南海的各种政策和历史，例如广佛公交系统的便捷，南海新推出的很多极具吸引力的人才政策，以及南海在科技方面的创新，包括智能制造、氢能源汽车等等。“我今年大二，在广州大学教育学院学习，是师范生。两年以后毕业时，恰逢南海大力发展教育的机遇，可能会到南海谋求职位。”

比赛过程中，不仅台上选手全神贯注，台下的观众也看得很投入。柯同学全程目不转睛盯着舞台。她来自茂名，之前对南海并不了解，“比赛题目中，关于南海的知识很全面，抢答环节非常有趣，看完比赛发现原来南海是这么有趣和有发展前景的地方。”

南海区委宣传部宣传科科长何一文向记者表示：“本场决赛氛围非常热烈，学生参与的积极性很高。从选手答题的情况来看，他们对南海人文、政策知识了解很深入，演讲时关于南海的文化和产业的特点也讲的很到位。”

他介绍：“广佛十所高校的十场‘我为南海代言’知识竞赛活动结束以后，我们会在南海区千灯湖组织一场十所高校的十位“南海代言人”更加精彩的总比拼，届时会向市民开放。同时我们也会借这个机会在活动中邀请十所高校的学生到南海来参观南海工匠精神展示馆，走访一些企业，切身感受南海城市形象，更深入了解南海。”

此外，何一文还提到，与“我为南海代言”活动同步进行的是“南海大调研”活动，他们邀请了十所高校的调研团队来南海做课题调研，待课题成果出来后，他们将邀请十所高校的调研团队来南海做一次调研成果分享会。他说，通过这样的活动，一方面让高校的师生更加深入地了解南海方方面面的情况，另一方面也让广大学生对南海就业创业创新的环境更感兴趣，日后选择到南海创业和发展。

“青年智库·南海大调研”暨“我为南海代言”系列活动推出后，凭借新颖活泼的宣传形式吸引了广佛大学生的关注。何一文表示，希望通过这种由学生共同见证南海，共同为南海代言，共同了解南海的活动形式，使打造品牌南海的口号深入人心，让南海成为对人才更有吸引力的城市，推动南海更好地发展。