第14届全国学校品牌大会将于5月10-13日举行

本届品牌大会将以“品牌建设”为主题，围绕六大版块（品牌机遇、学校文化、校本培训、家校共育、校园文化、新技术应用）内容，通过名家专题讲座、名校长实践分享、互动沙龙、对话等形式，对学校品牌建设的新使命、新机遇与新挑战，开启为期三天的深入交流与探讨。

4月11日上午,第14届全国学校品牌大会新闻发布会在北大附中为明广州实验学校举行。《学校品牌管理》杂志总编辑王永江、北大附中为明广州实验学校校长王礼维、广州书香家庭教育公司总经理王俊及10多家国内主流媒体记者出席本次发布会。

记者了解到，本届品牌大会将以“品牌建设”为主题，围绕六大版块（品牌机遇、学校文化、校本培训、家校共育、校园文化、新技术应用）内容，通过名家专题讲座、名校长实践分享、互动沙龙、对话等形式，对学校品牌建设的新使命、新机遇与新挑战，开启为期三天的深入交流与探讨。

届时,大会拟邀请全国知名教育专家、全国知名校长等,现场分享学校品牌建设、校园文化设计的战略思想,为全国各地的校校长们传道解惑。

据悉，“全国学校品牌大会”由《学校品牌管理》杂志创办,自2004年来已成功举办13届,每届都有上千名来自全国各地的校长、局长和名师大家参与。

发布会上,《学校品牌管理》杂志总编辑王永江,就本次大会的主题“品牌建设”,介绍了相关亮点：

亮点一：会议定在“中国品牌日”举行

“全国学校品牌大会已举办了13届，往届会议的时间都是每年的12月9日，而今年开始将改为每年的5月10号。”2017年，经国务院批准，每年5月10日设立为“中国品牌日”，品牌建设正式上升到了国家战略的层面上。为了更好表现品牌的凝聚力，为了呈现出更具有时代色彩的会议，为了强调品牌建设的必要性与必然性，我们决定将会议时间定为2018年5月10日。

亮点二：会议主题将针对当下的教育热点展开研讨

本次大会的主题针对当下的教育热点，以品牌机遇、学校文化、校本培训、家校共育、校园文化、新技术应用这六大板块为主题骨架，围绕诸如新高考、新教育改革等教育热点，展开有用，适用，实用的讨论，与国家政府对于教育管理治理理念的变化相融合，为与会校长提供新时代教育模式下开展工作的新思路。

5月10-13日，让我们齐聚羊城，共探学校品牌建设！

