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以改革促发展,为新旧动能转换提供人才支撑——山东技师学院改革纪实

2018-04-12 09:55 来源：大众网
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　　阳春三月,草木蔓发,春山可望,山东技师学院一派万象更新、生机盎然的景象。

　　这种生机,体现在山东技师学院广大师生饱满昂扬的精气神上。对接我省新旧动能转换重大工程“十强”产业,山东技师学院在全省技工院校率先成立智能制造学院,为新旧动能转换提供高技能人才支撑作出积极探索。2018年3月15日,智能制造学院成立大会召开,开启了新发展、新跨越之路。

　　这是山东技师学院正在上演的“春天的故事”一个缩影与注脚。

　　向改革要活力 做改革的实践者

　　站在新起点,面对新时代技工教育新矛盾、新任务、新目标,山东技师学院该如何突破,成为摆在全院师生面前的一张考卷。

　　——回望来路,山东技师学院作为全国第一所由省政府批准设立的技师学院,敢闯敢干、自我革新的改革担当精神一直是这所学校的底蕴与基因。今天,如何用实力擦亮这块“金字招牌”并焕发出新的时代光彩?

　　——立足现实,当前我省正全面实施新旧动能转换重大工程,高技能人才是不可或缺的重要支撑。山东技师学院如何抓住这个重大发展机遇,乘势而上逐梦未来?

　　——放眼全国,从中央到地方,全面深化改革大潮浪涌,改革呈现全面发力、多点突破、不断向纵深推进之势,山东技师学院该如何积极作为?

　　——直面问题,当前职业教育领域呈现千帆竞渡、百舸争流的激烈竞争态势,技工院校既面临中职、高职院校的竞争,也面临社会培训机构的竞争,山东技师学院又该依靠什么劈波斩浪、奋楫扬帆?

　　历史与现实交汇,外力与内因耦合,改革,成为最大共识。学院党委认为,不能有效激发职工积极性,不能变革教学模式提高教学质量,为经济转型发展、新旧动能转换提供人才支撑就是一句空话,因此必须对现行体制进行一次深刻变革。

　　2017年6月27日,是一个载入学院发展史册的日子。这一天,山东技师学院召开改革动员大会,正式拉开改革大幕,进入“改革时间”。

　　“不改革无以发展,不改革无以生存。”“不能做改革的过客、看客,也不能只做改革的呐喊者,要行动起来,做改革的实践者。”动员大会上,山东技师学院负责人直接、深刻地指出学院当前存在的突出矛盾与问题,提出了创建全国一流技师学院的奋斗目标。

　　改革方向上,明确了三大改革着力点:

　　改革教育教学体制。对教育教学体制进行全链条、系统性、根本性改革。以此提高教学质量、毕业生就业质量,进而推动招生质量的提高,实践好“以教学为中心,以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方针。

　　改革人事制度。就是打破“铁饭碗”,干部能上能下,能者上庸者下,勤者上惰者下。改革职称制度,打破论资排辈,职称评聘更加注重教学水平、教学质量和教学科研实绩。具体来说就是竞争上岗、双向选择、全员竞聘。以此形成竞争机制,激发活力,提高效率。

　　改革分配制度。就是打破“大锅饭”,打破平均主义,适当拉开收入差距,坚持多劳多得,优劳优得,实行按劳分配,按贡献取酬。以此形成有效的激励机制,激发内生动力,调动积极性。

　　一石激起春水,动员大会在全院师生中引起强烈反响,改革的号角正式吹响。“学院升腾起一种支持改革和积极参与改革的强大气场,点燃了大家干事创业的激情。”一位教师如是说。

　　推进改革,离不开风清气正、干事创业的良好政治生态。伴随着改革,正风肃纪也在悄然进行。结合审计整改,学院纪委组织调查组对审计中发现的违规违纪问题立案查处,执纪问责。先后免去了2名中层正职的职务,对1名中层副职通报批评,对1名中层副职诫勉谈话,解聘了4名工作人员,通报了2起严重责任事故,这是山东技师学院建院以来内部问责力度最大的一次。一个接一个动作,一次又一次震憾着每一个人的心灵。倡导遵纪守法,反对不守规矩；倡导干事创业,反对精神萎靡不思进取……随着正风肃纪的推进,这样一个理念逐步深入人心。通过狠抓审计整改,正风肃纪,正本清源,为改革营造积极向上、干事创业、风清气正的环境,在改革“大考”来临之际,真正能在思想上把自己“摆进去”,做改革的实践者。

编辑： 唐巧燕
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