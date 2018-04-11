南海人才新政引关注，大一学生成华农“南海代言人”

“我为南海代言”知识竞赛系列活动走进华南农业大学，大一学生李森经过三轮激烈的角逐夺得冠军，荣获华农校区“南海代言人”称号。

南方网讯（记者/陈伟峰）4月10日晚，由南方报业传媒集团、中共佛山市南海区委宣传部共同主办的“我为南海代言”知识竞赛系列活动走进华南农业大学，大一学生李森经过三轮激烈的角逐夺得冠军，荣获华农校区“南海代言人”称号。

当晚，“我为南海代言”知识竞赛华农站决赛分三个环节，第一个环节为轮流答题，第二个环节为抢答，第三个环节是主题演讲。题目范围涉及南海的经济文化、政策法规、产业特色等。不仅台上的选手可以参与答题竞赛，台下观众也可以在观众问答环节通过举手抢答获得相应奖金。现场气氛热烈，线上逾3万人通过南方网观看了决赛的网络直播。

李森夺冠后表示，在赛前对南海当地传统文化有一定了解，比如粤剧和南狮，他曾经也参观黄飞鸿纪念馆，对南海武术文化有一定认识。这两天李森通过查阅南海资讯信息，发现近年来南海建设广东金融高新区，打造拥抱粤港澳大湾区机遇的三山新城，以及最近出台了“2+5”的人才新政等等，逐步认识到南海是一个现代与传统并存的新城市。

李森在读法学专业，在“备战”过程中发现南海对法务人才有需求，毕业后也会考虑去南海工作。“最近想跟同学到南海旅游，看一看南海的城市发展和文化特色。”他说。 活动主办方表示，本次活动的题目不仅仅是介绍南海经济和人文，其中不少还涉及南海的人才政策，这是大学生就业时候最关心的问题。希望通过这些人才政策的信息，让大学生更了解南海，毕业后更愿意到南海工作。

据悉，自2011年7月，南海区正式启动实施“人才立区”战略以来，南海通过人才工作引领创新发展，创新就业发展模式正从“人口红利”向“人才红利”转变。2018年1月29日，南海区正式发布新的人才政策，分为基础政策和配套政策，在人才引进、人才培育、人才激励、人才安居、子女入学、人才医疗健康、人才服务等多方面皆有针对性的扶持政策。

“我为南海代言”知识竞赛系列活动旨在通过轻松活泼的答题形式，把南海的历史文化、城市魅力、产业优势和人才政策等信息在广佛地区10所高校的大学生群体中广泛宣传，让更多大学生了解和认识南海，毕业后到南海成就梦想。