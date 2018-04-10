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激昂少年变身体育健将

2018-04-10 11:11 来源：人民网
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 　　“旱地滑雪第一项：绕场地进行50米传统式练习。出发！”随着体育老师的一声令下，小小少年们在赛道上神采飞扬滑向远方。近日，在中关村第二小学（华清校区）冰雪课程展示活动中，记者看到了一幕幕精彩的雪上运动项目。

 　　平昌冬奥会闭幕后，冬奥会正式进入了北京时间。为贯彻落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》及七项配套规划，北京市教委密切协同市体育局等有关部门，根据《北京市关于加快冰雪运动发展重点工作分工方案》，联动各区和学校等基层力量，因地制宜地推进冰雪运动进校园。

 　　作为首批52所冰雪特色学校之一，中关村第二小学祁志军表示，学校已把冰雪运动的普及推广列入学校体育教学的内容、融入育人的课程体系中，通过开设校本课程、体验课程，以及组建学校冰雪社团的等方式广泛开展冰雪运动，有效地促进了学生身心全面发展。

 　　这次特色课程展示中，学生们在外聘教练和体育老师的指导下在冰雪课程中玩得不亦乐乎。“我和我的闺蜜们都很喜欢旱地滑雪，这个运动男生女生都可以参加，只不过男生滑得快一点，女生胆子小滑得慢一点。”五年级7班的崔语涵表示她在一个星期内就学会了。

 　　授课老师陈旭介绍到，旱地滑雪是模拟越野滑雪的一项旱地运动，打破了滑雪只能在冬季的时间限制。它的动作与越野滑雪完全一致，在没有雪的季节，旱地滑雪不失为一种好的运动方式。通过一个学期的课程学习，同学们完全可以在真正的雪场滑雪。“寒假期间，爸爸妈妈带我去过滑雪场，有了旱地滑雪的基础，一下子就会滑了。”五年级的赵鹏浩说。目前，这项冰雪运动在学校开展情况良好，二年级以上的学生都可以参与到课程中来。

 　　除了旱地滑雪，旱地冰球和滑冰课程也是中关村第二小学的特色课程。学校的仿真冰场为学生学习滑冰提供了良好的场地。花样滑冰队的朱采文说：“仿真冰场没有真的冰场那么滑，可以更好地纠正姿势。”

 　　从2016年开始，市教委每年组织以“冰雪进校园”为主题的中小学生冰雪运动推广普及系列活动。以点带面，引领带动各区、各学校积极开展冰雪运动。截至目前，北京市校园冰雪运动推广普及活动，及各项冰雪体验课走进了16个区的近百所学校，覆盖了10余万名学生。

 　　北京市教委王军处长表示，目前校园冰雪运动的文化氛围已经形成，课程教学模式和相关竞赛项目也初具规模，未来将围绕场地建设、师资培训和社会资源整合利用等方面开展工作，加强冰雪学校的建设，通过示范和引领从而带动更多的学校、更多的孩子参与到冰雪项目中。

编辑： 唐巧燕
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