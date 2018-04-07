广东省人力资源管理协会第三届第一次会员大会圆满举行

新时代赋予新使命，新征程谱写新篇章。2018年3月30日下午，广东省人力资源管理协会第三届第一次会员大会暨换届选举大会在广州珠岛宾馆召开。广东省社会组织管理局领导、广东省人力资源管理协会第二届会长张凤岐、副会长梁满光、协会会员单位共160多人参加了会议。

作为一直带领着协会前进的领航人，协会第二届会长张凤岐在讲话中提出了五点希望：一、定好位。找准协会发展方向，明确工作重点；二、谋发展。坚持量质并举，促进会员队伍健康发展；三、抓服务。建立网络、完善机制、增强能力、提高服务水平及质量；四、聚人才。吸纳高素质人才队伍，打造协会专属服务团队，增强组织凝聚力；五、促自律，加深行业规划、行业发展、行业政策研究，及时了解和反映行业诉求，提升发言权，成为人力资源管理领域名副其实的代言人。

此次广东省人力资源管理协会第三届第一次会员大会暨换届选举大会的顺利召开标志着协会将迈入一个全新的发展时期，新时代赋予新使命，协会将以十九大精神为指引，以永远在路上的执着干劲履职尽责、担当作为，切实做好各项人力资源保障工作，结合广东省的地区优势和特色，携手打造打造中国高端人力资源人脉网络，并为会员提供人力资源保障、政府资源对接、商务合作洽谈、人力资源项目帮扶、优质企业联谊、专业学术交流、一带一路跨国合作等各项服务，开启广东省人力资源新征程，实现人力资源转型升级，一同与会员创造协会更美好的未来。