广东高校资金安排方案公布 超10亿用于53所高校基建和创新

4月3日，省财政厅公示了广东高校资金安排方案，包括省属高校基本建设和高校“创新强校工程”2个项目，共计超过10亿元用于53所高校。

4月3日，省财政厅公示了广东高校资金安排方案，包括省属高校基本建设和高校“创新强校工程”2个项目，共计超过10亿元用于53所高校。

2018年，15所省属高校基本建设共安排资金6亿元，其中广东省电子职业技术学院获拨款最多，达3亿元。在2018年广东省高等教育“创新强校工程”资金安排情况方面，记者梳理发现，共有46所本科院校获得“创新强校工程”资金，实现从部属高校到民办高校的全覆盖，共计安排4.485亿元。

“创新强校工程”资金包括考核奖补资金、全省大学生学科竞赛经费、“互联网+大学生创新创业大赛”省分赛经费、学分银行建设经费、省本科专业质量建设经费共5项。获拨款最多的是广东外语外贸大学（3520万元），19所省属高校整体分配金额近3.75亿元。部属院校中山大学获全省大学生学科竞赛经费20万元。

市属高校中，肇庆学院获拨款最多为50万元，用于全省大学生学科竞赛。此外，22所民办高校整体获拨款7200万元，吉林大学珠海学院获798万元，其余民办高校获184万元到620万元不等。