华工学子走近全球创客新都市 大一男生勇夺“南海代言人”

据介绍，“我为南海代言”知识竞赛旨在通过轻松活泼的答题形式，把南海的历史文化、城市魅力、产业优势和人才政策等信息在广佛地区10所高校的大学生群体中广泛宣传，让更多大学生了解和认识南海，毕业后到南海成就梦想。

南方网讯（记者/陈伟峰）3月29日晚，由南方报业传媒集团、中共佛山市南海区委宣传部共同主办的“我为南海代言”知识竞赛华南理工大学线下决赛成功举办。20位从初赛中脱颖而出的选手经过三轮激烈角逐，最终由来自电气工程及其自动化专业的钟康夺冠，荣获“南海代言人”称号以及2000元奖金。

据介绍，“我为南海代言”知识竞赛旨在通过轻松活泼的答题形式，把南海的历史文化、城市魅力、产业优势和人才政策等信息在广佛地区10所高校的大学生群体中广泛宣传，让更多大学生了解和认识南海，毕业后到南海成就梦想。

当晚总决赛分为三个环节，第一个环节为轮流答题(20进10)，第二个环节为抢答(10进5)，第三个环节是主题演讲。由于华工参赛者在赛前都做了充分准备，两两对决分数往往都在伯仲之间，战况激烈，引起场内阵阵掌声。

今年读大一的钟康给人一种平静沉稳的感觉，来自安徽的他之前对佛山南海并不了解。为了取得好成绩，他初赛起便通过南海区政府的官方网站、百度百科等网上资源了解南海的信息。“南海是一个非常有文化底蕴、历史悠久，并且现代创新、经济科技都很强的地方。”钟康说。

夺冠后，钟康表示今后会帮助身边更多的人去认识南海这个地方。现在广佛线连通广州和佛山，通过地铁可以很便捷地到达南海，城市的界线不再那么清楚。

“南海政府推出了很多关于人才引进、高新科技的推动政策吸引更多的人才落户南海，这一定能够吸引到更多有创新能力的毕业生扎根南海，毕业后我也会考虑在南海工作。”

目前，南海正全力推进全球创客新都市建设，以人为本，将城市发展与国际化、产业创新与新经济紧密结合。在此蓬勃发展之期，需要更多的青年人才来到南海、扎根南海。接下来，“我为南海代言”知识竞赛还将陆续走进华南农业大学、广东外语外贸大学、广州美术学院、广州大学以及佛山科学技术学院等多所高等院校。