澳专教育与百纳利大学强强联手，剑指国际教育市场

据悉，此次签约仪式是澳专教育集团继成立中国（广州）总部之后的又一重大举措。曹粉堆等10位加盟伙伴，均在现场完成了正式签约并受颁澳专教育的授权书及马来西亚百纳利大学的联盟书。

澳专教育集团自2018年1月成立澳专国际教育咨询（广州）有限公司中国总部以来，获得不少客户的垂询，3月16日下午，澳专国际教育集团牵手马来西亚百纳利大学、广州曹粉堆信息科技有限公司等合作伙伴，就推进三方合作、落实授权等举行了签约仪式。

签约仪式现场

据悉，此次签约仪式是澳专教育集团继成立中国（广州）总部之后的又一重大举措。曹粉堆等10位加盟伙伴，均在现场完成了正式签约并受颁澳专教育的授权书及马来西亚百纳利大学的联盟书。

此次签约会的举行不但增强了中国客户对澳专教育集团的了解及信心，还为澳专教育集团进军中国大陆市场打出响亮一枪。为进一步了解此次签约会的情况，记者采访了此次马来西亚百纳利大学校长——约瑟夫·阿德卡纳先生：

Q1：百纳利大学如何在短短34年的办校时间里，成为马来西亚排名前三大私立学府，并培养出这么多名人学子？

校长先生：第一，百纳利大学是实行双修系统制的，学生可以在百纳利大学同时修读两门专业，当他们毕业后，可以同时获得两个学位认可。这不仅帮助他们拓宽了知识面及就业面，还能真正实现让自身学历变成未来求职路上的垫脚石。第二，百纳利大学会与一些大型企业联手，定期开展一些深度的对话交流，像座谈会、沙龙等等。第三，百纳利大学会定期组织一些国际性的教学活动，让学生们可以结识来自五湖四海的国际交流生，帮助他们积累经验及拓展人脉。

Q2：马来西亚百纳利大学的学位证书，会被美国、英国等国家承认吗？ 对移民或留学到这些国家有什么帮助？

校长先生：在百纳利大学修读的学分都是受多国认可的，无论是在英美国家，还是在中国都有进行正式签约，都是相互受认证的。

另外，为什么这么多留学生选择到百纳利大学就读，他们的主要目的还是为了出国移民，所以会选择到百纳利大学修读，以此作为一个跳板。

百纳利大学校长约瑟夫·阿德卡纳先生接受记者采访

Q3：作为一所从事信息技术及商务领域教育的历史最悠久的私立大学之一，您可以跟大家分享下百纳利大学的一些教学特色吗？

校长先生：百纳利大学是一所专业型院校，用中国俗语讲就是“术业有专攻”。举个例子，如果一个患者感觉眼睛不太舒服的话，他可以选择去一所综合型医院，也可以选择一所专治眼睛的专科医院。那回到这个问题上，百纳利大学就是一所专业性学府，对于学生来讲，他们若想在信息技术这方面去做研究、做学问，百纳利大学就是一个最好的选择。其次，学生们也会得到相关的一些认可证书，也是对自身学历的一种肯定和证明。另外，百纳利大学也很注重企业家文化交流，我们会和一些高知名、高成就的企业去合作。那学生在百纳利大学的求学生涯中，所得到的就不仅仅是理论性知识，更多的会是积累经验、拓展人脉等等。

Q4：您认为在竞争激励的社会中，学生应该获得什么文凭或学位，才不至于被时代淘汰呢？

校长先生：在这个高速发展的社会中，已经有越来越多的高校崛起。我认为，这有两个方面的影响：第一，现在越来越多的学生能接受到高等教育，社会的大学生已经不再是稀缺群体，也就意味着现在拥有高文凭的人很多。对雇主来说，他们的可选择范围就很广泛，甚至可以说是“雇主世界”。雇主们可以在成千上万的人中精挑细选出自己想要的人才。第二，这也是百纳利大学会运用ISP系统的原因之一，学生不仅能在学术方面得到学习和证书认可，也可以在另一个专业上面得到相关的培训。百纳利大学也和很多知名企业家进行过交流，了解到很多企业在选择员工时要求的，不仅仅是本身要有过硬的学历，还要求他们具有一定的综合竞争力。