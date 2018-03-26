三方联手，聚变教育 澳专教育合作伙伴签约仪式举行

2018年3月16日下午，澳专国际教育集团牵手曹粉堆，为推进与加盟者们的合作，并就有关授权在广州天河希尔顿酒店举行盛大签约仪式。

2018年3月16日下午，澳专国际教育集团牵手曹粉堆，为推进与加盟者们的合作，并就有关授权在广州天河希尔顿酒店举行签约仪式。

当天，马来西亚百纳利大学校长——约瑟夫·阿德卡纳先生也到场出席了签约仪式，共同见证历史一刻。

澳专教育、百纳利大学与加盟商伙伴签约

在众位嘉宾及媒体的见证下，澳专教育集团主席郭玮旺博士、马来西亚百纳利大学校长约瑟夫·阿德卡纳先生、以及诸位加盟商伙伴——三方共同签署了合作协议，并进行了授权书和联盟书的颁发！

加盟合作伙伴合影

据悉，此次签约仪式是澳专教育集团继成立中国（广州）总部之后的又一重大举措，此番与众位加盟伙伴结下的不解之缘，对于澳专教育、对于百纳利大学来说都意义重大！

会上，澳专教育创办人之一兼澳专教育集团的主席郭玮旺博士、马来西亚百纳利大学校长约瑟夫·阿德卡纳先生、曹粉堆CEO兼加盟商代表张峻先生以及客户代表劳慧瑜女士均发表了演讲。

十余年来，澳专教育集团凭借精心打造的顶尖教育产品，在中高端圈层已建立了良好口碑。作为业内普遍认可的佼佼者，澳专教育郭主席也表示：“未来将会继续为广大客户提供专业的澳大利亚移民、留学、投资、置业咨询服务，并联手百纳利大学为有需要的客户提供更优质的海外教育资源。”