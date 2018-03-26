春季踏青正当时 春游时这七件事要注意

天气不错的时候，很多人都会选择出门走走，毕竟春游对于身心健康是非常有益的。但是春游也要注意一些保健要点，否则会适得其反。

俗话说“一年之季在于春”。天气不错的时候，很多人都会选择出门走走，毕竟春游对于身心健康是非常有益的。但是春游也要注意一些保健要点，否则会适得其反。

春游踏青温馨提示

1、注意换季保暖

春季“乍暖还寒”之时，天气变化无常，时冷时热，时风时雨。

因此，最好提前取得旅游目的地的气候资料，出行时的穿着以轻便暖和为宜，随身要带保暖外套。

2、时刻注意防晒

春季万里无云的天气，紫外线较强，春光中的紫外线没有我们想像中那么温柔，它会潜入人体直接暴露的肌肤。

面部皮肤被太阳晒得绯红发热，千万别用冷水洗面，应该让皮肤休息一会儿再用温水洗。

3、防止昆虫叮咬

春天是万物复苏的季节，也是各种昆虫滋生的季节。

如果你不慎被昆虫叮咬，切莫置之不理，更不可搔抓，而应立即涂擦风油精或皮炎平等糖皮质制剂，被松毛虫、蜘蛛、蜜蜂、蝎子等叮伤后应冷敷处理。

4、注意风向走势

春游如在外野炊野餐烧烤，要注意风向，不要随便丢弃火种，做到人走火灭，余火熄灭，以免引起火灾。

5、预防花粉过敏

春天百花争艳，要注意预防花粉过敏。

首先要找准过敏源，最好先到医院进行检查，查出自己的过敏源，如果没有进行过彻底的脱敏治疗，春游地点应尽量回避有花之处。

出游前可事先口服抗过敏药物，户外活动时不要近距离“拈花惹草”，不要在草地上睡觉，不要用口唇、鼻子及面部直接与花朵或树叶接触，以免过敏现象发生。

6、击退春困烦恼

“春困”是常有的感受，因此要避免过度劳累，春游时要量力而行，不要登高山走远路。

冬季人们室内活动较多，身体各器官的功能都处在一个较低的水平。

因此，春季锻炼首先要把握适度的原则，以恢复人体机能为主要目的，不能盲目追求运动量。

7、注意饮食安全

旅途中应尽量做到规律饮食，切忌暴饮暴食，以免引起肠胃不适。

旅途中要预防肠道传染病，游客尽量饮用熟食，趁热食用，清淡为宜。

生水、生冷食品、卤味食品最好少吃或不吃。

常用药品最好随身携带。如肠胃用药、感冒药、跌打损伤药、防失眠药、晕车药等。